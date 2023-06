HLV trưởng CLB Công an Hà Nội Flavio Cruz: “Chúng tôi chưa tìm ra điểm yếu của Đông Á Thanh Hóa”

Đó là phát biểu cùa HLV trưởng CLB Công an Hà Nội Flavio Cruz trước chuyến làm khách trên sân của đội đầu bảng Đông Á Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng đấu thứ 11 Night Wolf V.League 1 – 2023 (vào 18h00 ngày 5-6).

HLV trưởng CLB Công an Hà Nội Flavio Cruz dành sự tôn trọng lớn cho đội đầu bảng Đông Á Thanh Hóa

Chiều 4-6, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức buổi họp báo trước trận đấu tâm điểm vòng đấu thứ 11 Giải VĐQG Night Wolf V.League 1 – 2023 giữa đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa và Công an Hà Nội. Đây được xem là trận “đại chiến” vì ngôi đầu của giai đoạn 1 mùa giải năm nay.

HLV trưởng Flavio Cruz và cầu thủ đội trưởng Tô Văn Vũ của CLB Công an Hà Nội tham gia buổi họp báo

Tham dự buổi họp báo có HLV trưởng Flavio Cruz và cầu thủ đội trưởng Tô Văn Vũ của CLB Công an Hà Nội. Về phía CLB chủ nhà Đông Á Thanh Hóa có HLV trưởng Velizar Popov và cầu thủ đội trưởng Nguyễn Minh Tùng, cùng phóng viên các cơ quan báo chí.

Trước khi diễn ra vòng đấu thứ 11, CLB Đông Á Thanh Hóa đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 trận thắng, 4 trận hòa, được 22 điểm sau 10 trận. HLV Velizar Popov và các học trò đang sở hữu chuỗi 10 trận bất bại ở mùa này. Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội đang xếp thứ 2 với 18 điểm (5 trận thắng, 3 trận hòa, 2 trận thua).

CLB Công an Hà Nội đang xếp nhì bảng với 18 điểm

Phát biểu trước trận đấu với chủ nhà Đông Á Thanh Hóa, HLV Flavio Cruz của Công an Hà Nội cho biết: Đây là trận đấu lớn, quan trọng của mùa giải đối với Công an Hà Nội. Chúng tôi đã nghiên cứu khá nhiều về Đông Á Thanh Hóa, cả điểm yếu lẫn điểm mạnh. Họ là đội bóng mạnh, có khả năng pressing tầm cao, kiểm soát và chơi bóng tốt và có nhiều nhân tố cầu thủ chất lượng, nhất là 3 cầu thủ ngoại. Tôi chưa thấy điểm yếu của Thanh Hoá và hy vọng rằng sẽ tìm ra vào ngày mai. Trước mắt, mục tiêu của chúng tôi là có trận đấu tốt nhất, phấn đấu giành chiến thắng. Công an Hà Nội luôn đặt mục tiêu giành 3 điểm ở mọi trận đấu. Dù vậy, nếu có một kết quả hoà cũng là kết quả không tệ vào lúc này.

Đội trưởng của CLB Công an Hà Nội Tô Văn Vũ phát biểu tại buổi họp báo

Trong khi đó, đội trưởng của CLB Công an Hà Nội Tô Văn Vũ (một người con quê gốc xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) khẳng định: Gặp đội bóng quê hương quả thực có nhiều cảm xúc. Tôi đã thi đấu V-League gần 10 năm, là cầu thủ chuyên nghiệp nên sẽ quyết tâm giành chiến thắng cùng CLB Công an Hà Nội. Tôi đã từng nhiều lần ghi bàn vào lưới Thanh Hoá và tôi quyết tâm làm điều này vào ngày mai nếu được ra sân thi đấu. Mùa giải năm nay, Thanh Hoá là đội bóng mạnh, họ có HLV giỏi, các ngoại binh chất lượng. Qua 10 vòng vẫn bất bại, dẫn đầu bảng xếp hạng thì ai cũng thấy đây là đội bóng mạnh, kiểm soát bóng và gây áp lực liên tục và tấn công hiệu quả. Tôi rất ấn tượng với cặp tiền đạo Bruno Cunha và Paulo Conrado.

HLV trưởng Velizar Popov và cầu thủ đội trưởng Nguyễn Minh Tùng của Đông Á Thanh Hóa tại buổi họp báo

Phát biểu trước cuộc tiếp đón đối thủ Công an Hà Nội, HLV trưởng CLB Đông Á Thanh Hóa Velizar Popov khá bình thản: Dù đối thủ là đội nhì bảng và có nhiều tham vọng nhưng đây chỉ là trận đấu bình thường như những trận trước đó. Đông Á Thanh Hóa muốn có 3 điểm ở trận đấu này, đó là mục tiêu cụ thể nhất. Vì vậy, tôi không muốn có bất cứ áp lực nào với cầu thủ. Cả đội đều phải cố gắng từng trận với mục tiêu đạt kết quả tốt nhất.

HLV Popov: Trận tiếp đón Công an Hà Nội là trận đấu bình thường như những trận đấu trước

Đến thời điểm này, chúng tôi đã cơ bản đạt mục tiêu top 8 sau 10 vòng đấu. Đây là điều ít ai nghĩ tới trước khi mùa giải diễn ra. Hy vọng rằng, đây là lúc chúng tôi có được sự tin tưởng và cổ vũ từ người hâm mộ, các CĐV nhà. CLB Công an Hà Nội là đội bóng có tiềm lực mạnh, có nhiều ngôi sao, đặc biệt là các tuyển thủ quốc gia. Dù vậy, tôi và các cộng sự cũng đã có sự nghiên cứu khá kỹ về đối thủ này, cũng như theo dõi đều đặn các trận đấu trước đó của họ để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu. Họ có những điểm yếu nhất định và tôi muốn tận dụng điều này. Quan trọng nhất là toàn đội Đông Á Thanh Hóa dành sự tập trung cao nhất cả về chuyên môn, tâm lý cho trận đấu ngày mai.

Đội trưởng CLB Đông Á Thanh Hóa Nguyễn Minh Tùng phát biểu thể hiện quyết tâm cùng đồng đội giành chiến thắng trước Công an Hà Nội

Đội trưởng CLB Đông Á Thanh Hóa Nguyễn Minh Tùng khẳng định: Chúng tôi cố gắng giải quyết từng trận đấu, Tô Văn Vũ đặt mục tiêu ghi bàn thì chúng tôi sẽ cố gắng chứng minh điều ngược lại. Thanh Hoá đặt mục tiêu chiến thắng ngày mai. Chúng tôi là một tập thể mạnh và đó là sức mạnh để Đông Á Thanh Hóa phấn đấu giành chiến thắng ở trận đấu gặp Công an Hà Nội và bất cứ trận đấu nào ở mùa giải năm nay.

Trọng tài người Malaysia Tuan Mohd Yasin sẽ điều khiển trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Công an Hà Nội

Được biết, điều khiển trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Công an Hà Nội vào 18h00 ngày 5-6 là trọng tài chính người Malaysia Tuan Mohd Yasin. Hai trợ lí hỗ trợ ông Tuan Mohd Yasin là ông Nguyễn Trung Việt và Nguyễn Trung Hậu. Trọng tài thứ tư là ông Dương Hữu Phúc. Trước đó, VPF đã phân công trọng tài người Thái Lan điều khiển trận Đông Á Thanh Hóa – Công an Hà Nội nhưng đã có thay đổi.

Tuan Mohd Yasin là trọng tài ngoại đã khá quen thuộc với giải V.League những năm gần đây. Vị vua áo đen này từng điều khiển trận đấu Đông Á Thanh Hóa gặp TP Hồ Chí Minh tại giải Night Wolf V.League 1 - năm 2022. Liên quan đến công tác trọng tài, HLV Velizar Popov của Đông Á Thanh Hóa mong tổ trọng tài sẽ có những tiếng còi công tâm, chính xác.

Mạnh Cường