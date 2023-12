BTC sân Quy Nhơn đối mặt với án kỷ luật; Siêu máy tính dự đoán điều đáng buồn với tuyển Việt Nam ở Asian Cup

CLB Hà Nội tiến dần lên nửa trên BXH; Man City thắng nhọc nhằn, Chelsea tiếp tục gây thất vọng; Siêu máy tính dự đoán điều đáng buồn với tuyển Việt Nam ở Asian Cup... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (11/12).

Để xảy ra sự cố nghiêm trọng, BTC sân Quy Nhơn đối mặt với án kỷ luật gì?

Trận đấu giữa CLB Bình Định và CLB Thanh Hóa ở vòng 5 V-League 2023 - 2024 tại sân Quy Nhơn đã trở thành tâm điểm với tình huống hỗn loạn. Sau một va chạm giữa tiền đạo Rimario và trung vệ Marlon, CĐV Bình Định phản đối quyết định của trọng tài và ném chai lọ xuống sân.

Rimario có màn đôi co với các cầu thủ đội chủ nhà vào cuối trận.

Rimario sau đó có màn đôi co với cầu thủ đội chủ nhà, làm leo thang tình hình căng thẳng. Lực lượng an ninh can thiệp, nhưng vẫn có vật thể lạ ném xuống sân. CĐV tiếp tục quấy rối đội khách khi họ rời sân và thậm chí đến khách sạn liên tục chửi bới.

CĐV Bình Định liên tục ném chai lọ xuống sân để bày tỏ sự bất bình.

BTC sân Quy Nhơn có thể đối mặt với án phạt từ VPF do việc làm mất an ninh và ảnh hưởng đến uy tín giải. Theo điều 67 Vi phạm công tác tổ chức của Quy định kỷ luật bổ sung do VFF ban hành năm 2023, VFF sẽ phạt CLB tổ chức sân từ 15 triệu đồng đến 70 triệu đồng nếu để xảy ra các tình trạng làm mất an ninh, an toàn, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của VFF và VPF.

CLB Hà Nội tiến dần nửa trên BXH

CLB Hà Nội tiếp tục thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 2-0 trước SLNA, giúp họ tiến lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng V.League.

SLNA bất lực trước Hà Nội FC.

Ngay ở hiệp 1, trên chấm 11 mét, Tuấn Hải lạnh lùng dứt điểm thành công mở tỷ số cho CLB Hà Nội. Chỉ 3 phút sau, Tagueu kiến tạo cho Denilson Jr ghi bàn nhân đôi cách biệt. Hiệp 2 chứng kiến sự bất lực của SLNA và đội bóng Thủ đô đã giành trọn 3 điểm với chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng.

Tuấn Hải tiếp tục toả sáng.

Với 3 điểm này, CLB Hà Nội đang từng bước trở lại với cuộc đua vô địch, trước mắt họ là các đối thủ như Nam Định, Công an Hà Nội, Thể Công Viettel và Bình Dương.

Siêu máy tính dự đoán điều đáng buồn với tuyển Việt Nam ở Asian Cup

Dựa trên tính toán từ máy tính của tờ Football Ranking, cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023 không được đánh giá cao. Đội tuyển Việt Nam chỉ có 0,86% cơ hội để giành ngôi đầu bảng D; tỷ lệ cao nhất thuộc về Nhật Bản (79,84%).

Tỷ lệ “Những chiến binh sao vàng” xếp thứ 3 bảng D là 45,94% và đứng cuối bảng là 40,61%. Điều đó cho thấy nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng của thầy trò HLV Troussier rất lớn.

Hy vọng giành vé đi tiếp trong nhóm những đội xếp thứ ba xuất sắc (4/6 đội) của đội tuyển Việt Nam chỉ là 27,65%. Cơ hội vượt qua vòng bảng của “Rồng vàng” chỉ cao hơn Lebanon, Kyrgyzstan, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ và Hong Kong.

Cơ hội để Việt Nam đứng thứ hai là 12,59%, trong khi Iraq có tỷ lệ 61,14%. Khả năng lọt vào tứ kết của Việt Nam được ước lượng là 7,19%, bán kết là 1,87%, và vô địch là 0,04%. Điều này thể hiện mức độ khó khăn mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt ở giải đấu.

Man City thắng nhọc nhằn, Chelsea tiếp tục gây thất vọng

Trong trận đấu ở vòng 16 Premier League, Man City đã có chiến thắng khó khăn 2-1 trước Luton Town, trong khi Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi thua Everton 0-2.

Man City suýt nữa mất điểm trước Luton.

Man City vấp phải pressing tầm cao từ Luton, nên không thể tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút bù giờ của hiệp 1, Townsend của Luton thực hiện tạt bóng chuẩn xác, Adebayo đánh đầu ghi bàn, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, Man City quyết tâm tấn công và gỡ hòa ở phút 62 với bàn thắng của Bernardo Silva. Chỉ 3 phút sau, Jack Grealish đệm bóng ghi bàn, đưa Man City vươn lên dẫn 2-1. Dù Luton cố gắng nhưng không thể quay ngược tình thế.

Chelsea tiếp tục gây thất vọng.

Trong trận đấu cùng giờ, Chelsea tiếp tục thất bại 0-2 trước Everton, trong khi Fulham thắng West Ham 5-0.

HS

(Tổng hợp)