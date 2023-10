Kết quả sơ bộ bầu cử tại Thụy Sĩ: Đảng Nhân dân đang dẫn đầu

Tấm ápphích bầu cử có hình ảnh của các ứng cử viên Đảng Nhân dân Thụy Sĩ . (Nguồn: The Guardian/Ảnh chụp màn hình)

Truyền thông sở tại cho biết kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Sĩ cho giai đoạn 2023-2027 cho thấy ưu thế đang thuộc về Đảng Nhân dân Thụy Sĩ , trong khi Đảng Xanh và Đảng Xanh Tự do không đạt được kết quả cao như cuộc bầu cử năm 2019.

Trang tin SwissInfo tổng hợp kết quả sơ bộ cho biết cử tri Thụy Sĩ đã bầu ra các nghị sỹ tương ứng với 200 ghế ở Hạ viện, và 44 trong tổng số 46 ghế ở Thượng viện.

Theo SwissInfo, Đảng Nhân dân Thụy Sĩ đang dẫn đầu khi giành tổng cộng 61 ghế ở Hạ viện, tăng tám ghế so với cuộc bầu cử năm 2019, trong khi Đảng Dân chủ Xã hội giành được 41 ghế, Đảng The Centre giành được 30 ghế, Đảng Tự do Cấp tiến được 29 ghế.

Ở chiều hướng ngược lại, Đảng Xanh mất bảy ghế, còn 21 ghế trong Hạ viện, Đảng Xanh Tự do mất năm ghế, giữ được 11 ghế.

Còn ở Thượng viện, Đảng The Centre và Đảng Tự do Cấp tiến giành được nhiều ghế nhất, nhưng vì ở một số bang, không có ứng cử viên nào giành được đa số tuyệt đối nên cần thêm một vòng bỏ phiếu khác, dự kiến diễn ra trong tháng tới.

Cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Sĩ năm nay ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu cao, 46,9% so với mức 45,1% cách đây bốn năm. Ngoài ra, một kỷ lục cũng được nhắc tới khi có 5.909 ứng cử viên tham gia tranh cử vào Hạ viện, trong đó có 41% là ứng cử viên nữ./.

(TTXVN/Vietnam+)