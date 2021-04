Israel mở lại khu vực đánh cá của người Palestine tại Dải Gaza

Israel ngày 29/4 thông báo đã cho mở lại khu vực đánh cá ngoài khơi Dải Gaza bị phong tỏa, sau khi đóng khu vực này hồi đầu tuần để đáp trả vụ bắn rocket vào lãnh thổ nhà nước Do Thái.

Ngư dân Palestine tại dải Gaza.

Thông báo của cơ quan quản lý vấn đề dân sự tại các vùng lãnh thổ Palestine bao gồm cả khu Bờ Tây bị chiếm đóng, cho biết quyết định mở lại khu vực đánh cá được đưa ra sau tham vấn an ninh, và nhấn mạnh việc nối lại chính sách “thường lệ” đối với Dải Gaza, hiện do phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát, “sẽ phụ thuộc vào việc duy trì hòa bình và ổn định về an ninh.”

Hàng chục quả rocket đã được bắn từ Gaza về phía Israel cuối tuần trước, gây thiệt hại nhỏ cho các khu dân cư gần biên giới. Israel đã đáp trả bằng cách không kích vào các mục tiêu của Hamas bên trong Dải Gaza.

Israel đã thiết lập khu vực đánh cá trong khoảng 20 hải lý ngoài khơi Dải Gaza sau các thỏa thuận hòa bình Oslo những năm 1990.

Nhưng theo thời gian, Israel đã thu hẹp khu vực đánh cá này tùy thuộc vào mức độ căng thẳng với Hamas.

Theo THX