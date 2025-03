The Atlantic công bố toàn bộ cuộc trò chuyện Signal, xuất hiện yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth từ chức

Tờ Atlantic vừa công bố toàn bộ cuộc trò chuyện Signal giữa các quan chức an ninh quốc gia cấp cao Mỹ, cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã cung cấp thời gian chính xác cho các cuộc xuất kích máy bay chiến đấu và thời điểm thả bom tấn công lại lực lượng Houthis của Yemen.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, thứ hai từ phải sang, đi bộ bên ngoài Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng, ngày 21/3/2025. Ảnh: AP.

Việc công bố diễn ra sau 2 ngày căng thẳng khi các nhà lãnh đạo cơ quan tình báo và quốc phòng của Tổng thống Donald Trump phải vật lộn để giải thích lý do tại sao các chi tiết được phân loại mật lại được đưa vào một cuộc trò chuyện không được phân loại của Signal, trong đó có Tổng biên tập tờ Atlantic Jeffrey Goldberg.

Những gì được tiết lộ thực sự đáng kinh ngạc về tính cụ thể của nó, bao gồm loại thông tin được giữ bí mật rất chặt chẽ để bảo vệ an ninh của một cuộc tấn công quân sự.

Trong nhóm trò chuyện, Hegseth đã đăng nhiều chi tiết về cuộc tấn công sắp xảy ra, sử dụng ngôn ngữ quân sự và nêu rõ thời điểm bắt đầu “cửa sổ tấn công”, “mục tiêu khủng bố” ở đâu, các yếu tố thời gian xung quanh cuộc tấn công và thời điểm sử dụng nhiều loại vũ khí và máy bay trong cuộc tấn công.

Trước diễn biến trên, một số Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phải từ chức. Thượng nghị sĩ Arizona Mark Kelly, người tham gia Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho biết Hegseth là “ứng cử viên thiếu chuẩn bị nhất cho công việc này mà chúng ta từng thấy” và phải từ chức vì sự an toàn của người dân Mỹ.

Thượng nghị sĩ Colorado Michael Bennet, người cũng tham gia Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho biết Hegseth và cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz nên từ chức. "Không còn nghi ngờ gì nữa, chuỗi văn bản này chứa thông tin được phân loại cao. Các quan chức an ninh quốc gia cấp cao nhất của Tổng thống Trump không bao giờ nên sử dụng một cuộc trò chuyện nhóm không an toàn để lập kế hoạch chiến đấu cực kỳ nhạy cảm", ông viết trên X.

Thượng nghị sĩ New Jersey Andy Kim cũng kêu gọi bộ trưởng quốc phòng từ chức. “Cuộc trò chuyện này thật gây sốc. Rõ ràng là thông tin cực kỳ nhạy cảm và được phân loại. Tôi không thể tin Hegseth sẽ liều lĩnh nhắn tin với những thông tin có thể khiến các phi công và quân nhân của chúng ta trở thành mục tiêu. Ông ta cần phải từ chức.”

Signal là một ứng dụng công khai cung cấp thông tin liên lạc được mã hóa, nhưng có thể bị hack. Ứng dụng này không được chấp thuận để mang thông tin mật. Vào ngày 14/3, một ngày trước các cuộc tấn công, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cảnh báo về lỗ hổng của Signal, cụ thể là Nga đang cố gắng hack ứng dụng.

