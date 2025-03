“Thắp sáng đường quê”

Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu chiếu sáng của Nhân dân, huyện Thọ Xuân đã phát động xã hội hóa xây dựng đường điện chiếu sáng công cộng tự quản trên các tuyến đường tại các khu dân cư. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo diện mạo mới cho các làng quê.

Điện chiếu sáng góp phần để bộ mặt nông thôn xã Xuân Lai khang trang hơn.

Tại xã Xuân Lai, mô hình “Thắp sáng đường quê” được người dân nhiệt tình hưởng ứng đã và đang góp phần làm đẹp đường làng ngõ xóm, đảm bảo an ninh trật tự địa phương và trở thành nét đẹp văn hóa tại vùng quê này. Chủ tịch UBND xã Trịnh Bá Hiền cho biết: "Xã đã trích ngân sách xã đầu tư thực hiện hơn 3km tuyến đường điện cao áp để chiếu sáng các tuyến đường chính trị giá khoảng 3 tỷ đồng, được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Xã còn nhân rộng mô hình đến từng ngõ xóm với 15km đường điện thắp sáng đường quê".

Tại nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện, phong trào xây dựng đường điện sáng đã thực sự có sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ những công trình đường điện ánh sáng đời sống của người dân được thay đổi. Ánh điện không chỉ xua đi bóng tối, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, còn góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy việc sản xuất, giao thương hàng hóa.

Bám sát Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 18/4/2023 của UBND huyện Thọ Xuân về đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn giai đoạn 2023-2024, toàn huyện phấn đấu gần 100% tuyến đường trục xã, trục thôn, đường ngõ xóm có điện chiếu sáng. Để thực hiện hiệu quả kế hoạch, huyện đã giao các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội phát động hội viên thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê” tại 274 chi hội. Qua đó, vận động lắp đặt 557 cột, bóng đèn, sửa chữa, lắp mới 12.800m đường dây điện, kinh phí thực hiện 192 triệu đồng được Nhân dân ủng hộ và đang tiếp tục nhân rộng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm cho người dân đi lại thuận lợi, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn - an ninh xã hội nông thôn.

Ngoài ra, để kích cầu huyện đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, tổ chức có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí để khuyến khích các địa phương đẩy mạnh phong trào xây dựng đường điện chiếu sáng. Từ chủ trương và sự khuyến khích, hỗ trợ của huyện, nhiều xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch triển khai gắn với việc xã hội hóa xây dựng đường điện chiếu sáng công cộng; rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ các bước thực hiện. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về kế hoạch xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng tự quản; tổ chức họp dân để báo cáo kế hoạch và kêu gọi xã hội hóa việc xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân Nguyễn Xuân Hải cho biết: "Từ sự chỉ đạo, triển khai quyết liệt, các địa phương đã linh hoạt, chủ động thực hiện mô hình với nhiều cách làm sáng tạo. Qua triển khai mô hình đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của Nhân dân, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương; hoàn thành các tiêu chí XDNTM, xây dựng những khu đô thị và miền quê đáng sống".

Bài và ảnh: Lê Phượng