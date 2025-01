Thắp lửa niềm tin trên vùng phên dậu: Thắm tình quân dân

Những năm qua, trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn chú trọng xây dựng thế trận lòng dân, bởi đó là cội nguồn sức mạnh giúp BĐBP bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương giúp bà con Nhân dân thu hoạch lúa mùa.

Mỗi độ xuân về, các đồn biên phòng đóng quân nơi biên cương lại phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Phấn khởi và hạnh phúc là tâm trạng chung của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực biên giới trong những ngày này. Những phần quà của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã góp phần sưởi ấm lòng dân mỗi dịp tết đến, xuân về. Thông qua chương trình đã góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân nơi biên giới; động viên Nhân dân tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng cùng BĐBP thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám dân, bám bản, bám địa bàn; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) với người dân nơi miền biên viễn để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đảm bảo an ninh - trật tự địa bàn. Thời gian qua, đã có nhiều phong trào, mô hình hay, cách làm sáng tạo do BĐBP thực hiện bằng tất cả tình thương, trách nhiệm, sự tri ân đối với đồng bào, đồng chí nơi biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới phát triển bền vững. Theo đó, 5 năm qua, BĐBP tỉnh đã tổ chức hàng trăm lượt khám chữa bệnh, trao tặng 227 căn nhà tình nghĩa, hàng chục công trình dân sinh, gần 3.000 con bò giống cho hộ nghèo khu vực biên giới. Các đồn biên phòng đã nhận đỡ đầu 110 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, theo chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng”, hỗ trợ hàng nghìn ngày công để XDNTM.

Đi qua nhiều bản làng biên cương, điều đọng lại sâu sắc trong tâm trí chúng tôi là những mô hình kinh tế quân - dân kết hợp đang ngày một đơm hoa kết quả. Những mô hình kinh tế giúp dân, minh chứng cho những nỗ lực bám bản, bám địa bàn, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng đã giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Đóng chân trên địa bàn biên giới, hơn ai hết, những cán bộ, chiến sĩ biên phòng thấu hiểu những khó khăn của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên. “Miệng nói, tay làm”, bước chân của người lính mang quân hàm xanh đã in dấu suốt dải đất biên cương rộng lớn xứ Thanh. 19 cán bộ biên phòng đã được tăng cường tham gia giữ chức bí thư, phó bí thư và chủ tịch UBND các xã biên giới, trên 513 đảng viên được phân công phụ trách hộ gia đình nơi biên giới. Những hoạt động thắm tình quân - dân, đã giúp đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới thêm tin yêu, hỗ trợ BĐBP bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh - trật tự địa bàn. Đến nay đã có 1 tập thể, 19 hộ gia đình, 90 cá nhân đăng ký bảo vệ 213,6km đường biên và 92 mốc quốc giới; 768 tổ an ninh - trật tự thôn, bản, với 2.415 thành viên tham gia với nhiều mô hình phát huy hiệu quả, góp phần gìn giữ bình yên bản làng, tạo nên một thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Những việc làm đầy thiết thực của BĐBP trong các hoạt động chăm lo cho đồng bào ở khu vực biên giới thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, tăng cường đoàn kết, gắn bó quân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con. Bởi chính sự bình yên, no ấm của Nhân dân là nguồn động lực để tiếp thêm sức mạnh cho những người lính biên phòng thêm vững tay súng bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Bài và ảnh: Hoàng Lan