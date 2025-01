Vượt khó để bảo vệ “lá phổi xanh”

Toàn tỉnh có 115ha rừng khu vực giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào. Thời gian qua, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) và kiểm lâm đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản qua biên giới, nhất là trong dịp cuối năm.

Đồn Biên phòng Bát Mọt (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Đại đội 216 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn) tuần tra biên giới, bảo vệ rừng.

Các ban chỉ huy quân sự, đồn biên phòng và hạt kiểm lâm 5 huyện có đường biên giới là Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh và Thường Xuân đã triển khai 46 lần trao đổi thông tin, phát cho Nhân dân các bản hơn 1.500 tờ rơi bằng tiếng Việt và tiếng Lào, tuyên truyền những quy định về bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Các đơn vị đã vận động được trên 3 nghìn hộ gia đình tại 72 thôn, bản ký cam kết không vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, xây dựng mới được gần 20km đường băng cản lửa và sửa chữa 14km đường băng từ các năm trước. Thành lập 3 tổ đội xung kích, trực 24/24 giờ, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Lát phối hợp với các đơn vị liên quan đã liên tục bám sát địa bàn, tuần tra, kiểm soát khu vực có rừng giáp ranh với Lào, đặc biệt là những điểm có nhiều đường mòn, lối mở.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 37,376km đường biên giới, với 12 vị trí/15 mốc quốc giới. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đơn vị còn được giao thêm việc quản lý, bảo vệ 4.682ha rừng. Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trong địa bàn quản lý, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo luôn quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Quan Sơn về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Cùng với đó, đồn cũng chủ động tham mưu và tham gia cùng chính quyền triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các mô hình giúp dân xóa đói, giảm nghèo, từ đó hạn chế điều kiện làm nảy sinh các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản. Đơn vị phối hợp với Đại đội 215, 218 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) tuần tra song phương 12 lần/250 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân về Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Nghị định 34 và công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng với 34 buổi/2.487 lượt người nghe; tuyên truyền trên loa phát thanh 55 lần/5 giờ.

Thượng tá Trương Văn Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo cho biết: "Thời gian qua, đơn vị đã đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn phụ trách. Trong đó, tăng cường tần suất tuần tra, kiểm soát; xác định những vị trí trọng điểm để đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ luyện tập các phương án phòng, chống cháy rừng; thường xuyên trao đổi thông tin, hiệp đồng tuần tra phối hợp với các lực lượng khác vừa kết hợp kiểm tra đường biên, cột mốc đơn vị quản lý vừa kiểm tra rừng".

Để phối hợp với nước bạn Lào giữ gìn an ninh rừng và biên giới, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân, Đồn Biên phòng Bát Mọt, cán bộ, Nhân dân xã Bát Mọt thường xuyên phối hợp với Đội Kiểm lâm huyện Sầm Tớ, Công an cửa khẩu Thà Lấu, Trung đội Biên phòng 216, Cụm trưởng cụm Phôn Xay (Lào) tổ chức tuần tra, giữ yên biên cương. Sau khi kết thúc tuần tra rừng, hai bên đã tổ chức hội nghị giao ban để trao đổi, đánh giá tình hình triển khai thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng khu vực biên giới hai huyện. Đồng thời, thông tin cho nhau biết về những nỗ lực, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và giữ bình yên khu vực biên cương.

Ông Lê Văn Thiện, Chủ tịch UBND xã Bát Mọt (Thường Xuân), cho biết: "Từ khi Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền cho người dân tham gia quản lý, bảo vệ, chăm sóc rừng tự nhiên thì bà con địa phương rất phấn khởi. Chính sách ấy đã thúc đẩy tinh thần tự nguyện của người dân trong công tác giữ gìn an ninh rừng. Người dân đã nâng cao ý thức bảo vệ, gìn giữ tài nguyên môi trường rừng rất tốt. Khi phát hiện vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh rừng, bà con Nhân dân chủ động báo cáo chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm và các cơ quan chức năng liên quan để cùng nhau ngăn chặn, giải quyết. Do đó, thời gian qua, trên địa bàn xã không xảy ra việc xâm lấn rừng trái phép".

Bài và ảnh: Hoàng Lan