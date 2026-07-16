Thảo luận tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX: Thẳng thắn và trách nhiệm

Xuyên suốt trong phần thảo luận tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX chiều 16/7, cả tại nghị trường và bên lề hành lang, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến đi thẳng vào trọng tâm những “điểm nghẽn”, “nút thắt” đang đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh. Từ đó hiến kế, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, đột phá, nhằm tạo động lực mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong gợi mở thảo luận.

Phát biểu gợi ý phiên thảo luận, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gợi mở nhiều vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2026.

“Do vật liệu xây dựng tăng giá và khan hiếm, do chậm quy hoạch hay do chất lượng đội ngũ cán bộ”, đồng chí đặt câu hỏi.

Từ đó, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và đề xuất giải pháp thiết thực. Trên cơ sở đó, phiên thảo luận đã thu hút nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Đại biểu Lê Trọng Thụ, Giám đốc Sở Tài chính nêu thẳng vấn đề: Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ giao, nhiệm vụ tăng trưởng GRDP 6 tháng còn lại phải đạt 14,4% trở lên. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn.

Do vậy, ngoài kịp thời cập nhật kịch bản và giao nhiệm vụ, chỉ tiêu tăng trưởng cho từng ngành, lĩnh vực theo từng tháng, quý và cả năm 2026, tỉnh cần gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị được giao.

Hay đại biểu Nguyễn Văn Thủy, Trưởng Thuế tỉnh đề nghị cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thu tiền sử dụng đất; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Đồng thời quyết liệt chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế và đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu giữa các ngành để nâng cao hiệu quả quản lý thu.

Bên hành lang kỳ họp, các đại biểu cũng đã trao đổi nhiều vấn đề được kỳ họp đặt ra.

Như để đạt mục tiêu đề ra, trước những thách lớn về tăng trưởng, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục bám sát phương châm chỉ đạo điều hành “6 rõ”, “7 dám”, chủ động, quyết liệt, sát sao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao; khai thác hiệu quả các nguồn lực còn dư địa, từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững...

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài; giải ngân 100% vốn đầu tư công; đưa các dự án lớn đi vào hoạt động tạo động lực cho tăng trưởng... là những giải pháp được các đại biểu trao đổi sôi nổi để hướng tới mục tiêu tăng trưởng những tháng cuối năm 2026.

Hay phát triển văn hóa tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cũng được các đại biểu tham gia kỳ họp rất quan tâm.

Bên hành lang, các đại biểu HĐND tỉnh trao đổi về những nội dung của kỳ họp.

Nhóm PV