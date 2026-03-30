Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, tạo bứt phá trong quý II/2026

Chiều 30/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 22, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, cho ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban Đảng của Trung ương; lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Lợi Đức trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá: Quý I/2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. Thu ngân sách nhà nước đạt 15.430 tỷ đồng, bằng 29,9% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa tăng mạnh. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 30.700 tỷ đồng. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ổn định; toàn tỉnh gieo trồng vụ Xuân đạt 168,2 nghìn ha, chăn nuôi duy trì tăng trưởng, không xảy ra dịch bệnh lớn; trồng mới 2.650 ha rừng, tăng 6% so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản đạt gần 53 nghìn tấn. Chương trình OCOP tiếp tục được đẩy mạnh với 17 sản phẩm được công nhận.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 12,8%. Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến rõ nét. Giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay với 96,5% học sinh dự thi quốc gia đoạt giải. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm; hơn 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài, các chính sách hỗ trợ người dân được thực hiện kịp thời. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, hoàn thành chỉ tiêu giao quân; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ và số người chết.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, đúng luật. Công tác tổ chức, cán bộ được triển khai đồng bộ, trong quý I toàn tỉnh đã kết nạp 2.440 đảng viên mới. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh; công tác dân vận có nhiều đổi mới, mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tiếp tục được nhân rộng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thống nhất 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý II/2026 được nêu trong báo cáo và giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các ban quản lý rà soát nhiệm vụ quý II để thực hiện một cách rõ ràng, có thời gian cụ thể. Cấp ủy, chính quyền các xã, phường cần bám sát nhiệm vụ được giao, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, triển khai công việc có hiệu quả, cụ thể từng việc có chuyển biến, nhất là việc số hóa hồ sơ, công tác quy hoạch.

Trên cơ sở phân tích tình hình thế giới và trong nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị các cấp, ngành, địa phương phải chủ động đề xuất giải pháp điều hành linh hoạt, bảo đảm nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển thời gian tới.

Minh Hiếu