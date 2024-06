Thanh niên Thanh Hóa tình nguyện tham gia hỗ trợ xây dựng đường dây 500kV mạch 3

“30 ngày đêm tình nguyện “vượt nắng, thắng mưa” tham gia hỗ trợ thực hiện công trình đường dây 500kV mạch 3” là kế hoạch đã và đang được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai rộng khắp. Theo đó, các đội hình tình nguyện đã trực tiếp tham gia hỗ trợ, làm các công việc, như: Phân luồng giao thông; phát dọn hành lang, tuyến đường phục vụ thi công; hỗ trợ di dời nhà cửa; tuyên truyền giải phóng mặt bằng cho dự án... Qua đó, đã và đang góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành dự án đề ra.

Đoàn viên, thanh niên huyện Hậu Lộc hỗ trợ người dân tháo dỡ và di dời tài sản

Là một trong các tình nguyện viên ý thức được trách nhiệm và vinh dự được tham gia đội hình tình nguyện của huyện Hà Trung, em Trịnh Bình Thuận, xã Hà Hải đã biến quyết tâm thành hành động để chung sức hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ tại công trình trọng điểm của đất nước. Em Thuận chia sẻ: "Những ngày qua, cùng với đội hình thanh niên tình nguyện, em đã tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và người dân về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của công trình đường điện 500 kV mang lại; tham gia vận động gia đình, người thân và Nhân dân địa phương nhanh chóng bàn giao mặt bằng hành lang tuyến nơi có đường điện đi qua... Thông qua các hoạt động, em nhận thấy việc được góp sức mình để làm những điều có ích cho cộng đồng, xã hội chính là một hoạt động ý nghĩa để khơi dậy tinh thần và sức trẻ cho thế hệ trẻ hôm nay nói chúng và cá nhân em nói riêng".

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tăng cường năng lực lưới truyền tải 500 kV, giúp nâng cao ổn định vận hành hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ giúp nâng cao khả năng truyền tải điện từ miền Trung và miền Bắc lên khoảng 5.000 MW, gấp đôi so với hiện tại. Dự án có tổng chiều dài khoảng 519km, đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Trong đó, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa dài 132km, đi qua địa bàn 11 huyện, với gần 300 móng cột. Tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư.

Đoàn viên, thanh niên huyện Hà Trung tham gia giúp dân tháo dỡ chuồng trại, di dời tài sản.

Liên quan đến thi công đường dây 500 kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh huy động các nguồn lực sẵn có, hỗ trợ tối đa và tạo mọi điều kiện để các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công tổ chức tốt nhất công tác hậu cần, nơi ăn, chỗ ở, sinh hoạt, đi lại, bảo đảm thuận tiện, an toàn, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động, nhất là các lực lượng mới được huy động tham gia thực hiện dự án trên địa bàn.

Đội hình thanh niên tình nguyện huyện Nông Cống tham gia phát dọn, giải phóng mặt bằng phụ vụ thi công công trình.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn đã triển khai kế hoạch thi đua “30 ngày, đêm hỗ trợ việc xây dựng đường dây 500 kV mạch 3”. Để kế hoạch thực hiện hiệu quả, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành lập 75 đội hình thanh niên tình nguyện, với số lượng 1.500 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ, tiếp sức thi công tại 86 điểm cột, thuộc 37 xã, thị trấn. Trong đó, có 25 điểm giao phân luồng giao thông và 61 điểm có nhiệm vụ hỗ trợ giải phóng hành lang tuyến đường dây, phát quang, tháo dỡ, di dời nhà ở, chuồng trại...

Đoàn viên, thanh niên thị xã Nghi Sơn di dời vật, kiến trúc cho người dân.

Sau hơn 1 tuần triển khai thực hiện, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, sẵn sàng hỗ trợ nhân lực, vật lực mọi lúc mọi nơi, lực lượng đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa đã tham gia tuyên truyền vận động, đồng thời hỗ trợ hộ dân tháo dỡ, di dời 25 ngôi nhà, 7 vật kiến trúc, chặt hơn 20.000 cây keo; hỗ trợ 5 tổ công nhân tháo dỡ, lắp đặt giàn giáo, phân luồng giao thông; thăm, động viên tặng 23 thùng quà cho công nhân ngành điện và đội hình thanh niên tình nguyện.

Đoàn công tác của huyện Như Thanh đến thăm, tặng quà động viên lực lượng công nhân và các đội hình thanh niên tình nguyện tại khu vực thi công công trình đường dây 500 kV mạch 3, tại chân cột 70,71 xã Thanh Kỳ, chân cột 90 xã Yên Lạc.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Châu cho biết: Với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, đoàn viên, thanh niên tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả vai trò xung kích, tình nguyện gắn với những hoạt động cụ thể, thiết thực. Thông qua hoạt động, không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, góp sức cùng các lực lượng chức năng thi công công trình đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua địa bàn tỉnh mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong triển khai thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 6/2024, Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các các đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ vòng ngoài trong quá trình thi công công trình; hỗ trợ vận chuyển, lắp ghép, kéo dây; phối hợp cùng với chính quyền và công an địa phương làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an trên các địa bàn thi công; bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường.

Lê Phượng