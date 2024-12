Thanh Hóa sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn nhiều nhất cả nước

Đó là thông tin nổi bật tại Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 18- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Gọi tắt là Nghị quyết 18), do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sáng nay (26/12).

Huyện Đông Sơn chuẩn bị sáp nhập vào TP Thanh Hóa. Ảnh: TL.

Cụ thể, giai đoạn từ 2017 đến nay, Thanh Hóa là địa phương đã sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn nhiều nhất cả nước. Cụ thể: giai đoạn 2016-2021: sáp nhập 143 xã để thành lập 67 xã, giảm 76 xã. Hiện nay, tỉnh đang thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo Nghị quyết số 939/NQ-BTVQH15 ngày 13/12/2023 và Nghị quyết số 1238/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hoá, giảm 01 huyện; sáp nhập 23 xã để thành lập 11 xã, giảm 12 xã).

Đã sáp nhập 3.172 thôn, tổ dân phố để thành lập 1.522 thôn, tổ dân phố mới; toàn tỉnh đã giảm 1.620 thôn, tổ dân phố (từ 5.971 thôn, tổ dân phố, xuống còn 4.351 thôn, tổ dân phố). Cùng với thực hiện sáp nhập là việc kiện toàn số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo hướng bố trí 3 người đảm nhiệm 6 chức danh và hiện nay là 2 người đảm nhiệm 4 chức danh (do đã thành lập tổ bảo vệ an ninh thôn, bản); do đó toàn tỉnh đã giảm 27.279 người hoạt động không chuyên trách do sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Cùng với việc sáp nhập giảm số đơn vị hành chính cấp xã từ 635 xã, phường, thị trấn xuống còn 559 xã, phường, thị trấn và hiện nay đang tiếp tục sáp nhập theo Nghị quyết số 1238/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm 12 xã xuống còn 547 xã, phường, thị trấn, Thanh Hóa cũng thực hiện đồng bộ việc tỉnh giản cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã do sáp nhập với bố trí, sắp xếp lại cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và việc đưa công an chính quy về xã công tác. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã giảm được 9.902 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã (cán bộ xã giảm 541 người, công chức xã giảm 2.556 người, người hoạt động không chuyên trách giảm 6.805 người).

TS