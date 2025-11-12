Thanh Hóa hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều ngày 12/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa đã tới thăm hỏi và trao nguồn lực hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Ngãi bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đón tiếp đoàn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao nguồn hỗ trợ giúp Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, sinh hoạt sau thiên tai.

Thay mặt lãnh đạo và đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc đối với những thiệt hại mà Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi phải gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua. Đồng thời khẳng định, tình cảm và sự hỗ trợ này thể hiện tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa hướng về đồng bào miền Trung, góp phần giúp Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, sinh hoạt sau thiên tai.

Với truyền thống gắn bó và tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, đoàn kết cùng nhau vượt qua hoạn nạn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã trao số tiền 3 tỷ đồng hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa, mong góp phần động viên, giúp Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sớm ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả thiên tai và tiếp tục vươn lên trong lao động, sản xuất.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa dành cho tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời cho biết, tỉnh đang tập trung huy động nguồn lực, chăm lo đời sống người dân, khẩn trương khắc phục thiệt hại, sớm đưa sản xuất và sinh hoạt trở lại bình thường. Quảng Ngãi cam kết sẽ phân bổ kịp thời nguồn hỗ trợ đến các hộ dân bị ảnh hưởng. Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi mong muốn thời gian tới, hai địa phương tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển bền vững.

Quốc Hương, Thảo Linh, Mỹ An