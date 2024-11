Thanh Hóa: Bắt, vận động đầu thú 27 đối tượng truy nã

Chỉ sau hơn 4 tháng đồng loạt ra quân, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt và vận động đầu thú, thanh loại được 27 đối tượng truy nã; xác minh, xác định được 30 đối tượng đang lẩn trốn ở nước ngoài.

Cựu Chủ tịch Hội Nông dân huyện Triệu Sơn Hoàng Văn Bốn bị bắt sau gần 6 năm trốn truy nã.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về công tác truy nã, truy tìm năm 2024, với quyết tâm kéo giảm 50% số đối tượng truy nã trong nước hiện còn, ngày 25/6/2024, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch về Tổng truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã và thành lập 2 Tiểu ban bắt truy nã, huy động 66 cán bộ, chiến sĩ là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố tham gia.

Chỉ sau hơn 4 tháng đồng loạt ra quân, lực lượng Công an Thanh Hóa đã tập trung rà soát, xác minh, vừa tuyên truyền, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, vừa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức nắm bắt tình hình và phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm.

Tính đến ngày 15/11/2024, kết thúc giai đoạn 1, 2 Tiểu ban đã bắt và vận động đầu thú, thanh loại được 27 đối tượng truy nã (trong đó có 18 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, 3 đối tượng truy nã nguy hiểm và 6 đối tượng truy nã thường); xác minh, xác định được 30 đối tượng đang lẩn trốn ở nước ngoài, đạt 63,2% (vượt 13,2% so với chỉ tiêu Bộ Công an đã giao).

Quốc Hương