Nhiều chuyển biến tích cực sau gần 1 tháng cao điểm truy bắt và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

Xác định công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú là nhiệm vụ quan trọng, góp phần kiềm chế và làm giảm đối tượng truy nã ngoài xã hội, phòng ngừa tái phạm tội, đồng thời phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, xét xử, thi hành án... từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung tổng kiểm tra, rà soát, nắm bắt tình hình và tổ chức bắt, tuyên truyền, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo kế hoạch cao điểm bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn 134 đối tượng truy nã, trong đó có 86 đối tượng truy nã đang trốn trong nước (gồm 39 đối tượng truy nã nguy hiểm và truy nã thường, 47 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm). Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh đã bắt và vận động, thanh loại 11 đối tượng truy nã, qua đó đã kéo giảm 11,4% so với chỉ tiêu kéo giảm 50% của Bộ Công an giao năm 2024.

Với mục tiêu huy động tối đa lực lượng, tập trung xác minh, truy bắt, vận động, thanh loại, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kéo giảm 50% số đối tượng truy nã trong nước, Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai Kế hoạch tổng truy bắt, vận động, thanh loại đối tượng truy nã, thực hiện từ ngày 20/6/2024 đến ngày 20/12/2024. Trong đó, Giám đốc Công an tỉnh thành lập 2 Tiểu ban chỉ đạo tổng xác minh, truy bắt, vận động, thanh loại đối tượng truy nã, gồm 66 CBCS là những trinh sát có kinh nghiệm từ các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh do Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT và Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm Trưởng mỗi Tiểu ban.

Ngay sau khi được thành lập, 2 Tiểu ban đã nhanh chóng họp bàn, phân công nhiệm vụ và tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát, nghiên cứu hồ sơ, phối hợp với tuyên truyền, vận động thuyết phục các đối tượng truy nã và tranh thủ người thân, người có uy tín trong gia đình, dòng họ của đối tượng bị truy nã kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau gần 1 tháng ra quân (từ 20/6 đến 15/7/2024), 2 Tiểu ban chỉ đạo tổng xác minh, truy bắt, vận động, thanh loại đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú được 5 đối tượng truy nã ra đầu thú, trong đó có 4 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bỏ trốn lâu năm.

Đối tượng truy nã Hoàng Văn Bốn tại cơ quan Công an.

Điển hình, ngày14/7/2024, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Tiểu ban số 1 do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chủ trì đã bắt và di lý đối tượng truy nã Hoàng Văn Bốn, sinh năm 1970, nguyên là Chủ tịch Hội nông dân huyện Triệu Sơn phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đây là đối tượng bị truy nã từ năm 2018. Sau khi phạm tội, Hoàng Văn Bốn đã bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh và thay tên đổi họ để lẩn trốn. Tuy nhiên “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”, ngày 14/7/2024, Hoàng Văn Bốn đã bị Công an tỉnh Thah Hóa bắt giữ và di lý từ TP. Hồ Chí Minh về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Thượng tá Lê Xuân Tố, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết: Thực tiễn công tác đấu tranh với tội phạm truy nã cho thấy, các đối tượng rất manh động và có nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi như: làm giấy tờ giả, thay tên đổi họ, thường xuyên thay đổi chỗ ở, tạo vỏ bọc mới nhằm che giấu tung tích và trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đưa tội phạm ra chịu tội trước pháp luật, các đơn vị, lực lượng Công an đã bắt, vận động đầu thú nhiều đối tượng truy nã.

Với số lượng truy nã đang còn nhiều, hiện nay các đơn vị Công an trong tỉnh đang tập trung lực lượng tổ chức xác minh và phân loại số đối tượng truy nã trên địa bàn để phân công, phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động đầu thú và bắt các đối tượng đang còn lẩn trốn, góp phần làm giảm đối tượng truy nã ngoài xã hội, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và ổn định tình hình ANTT tại địa phương. Bên cạnh đó, lực lượng Công an các cấp cũng tuyên truyền và phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kêu gọi vận động các cấp, các ngành và Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo đảm ANTT nói chung, đấu tranh, tố giác tội phạm truy nã nói riêng; không nên chứa chấp các đối tượng truy nã mà phải mạnh dạn trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để truy bắt đối tượng truy nã. Đối với gia đình có con em là đối tượng truy nã nên vận động sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Thái Thanh (CTV)