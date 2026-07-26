Tháng bảy ở Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng: Nơi lòng biết ơn lắng lại

Tháng Bảy về, Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng trở thành điểm hẹn tri ân sâu lắng. Giữa cái nắng xứ Thanh, từng dòng người lặng lẽ dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - nơi ký ức chiến trường ùa về qua ánh mắt người lính cũ và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục lan tỏa qua các thế hệ.

Từ sáng sớm Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng đã đón những dòng người lặng lẽ nối đuôi nhau đến dâng hương. Các đoàn đoàn thể, người dân và thân nhân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, mở đầu cho chuỗi hoạt động tri ân đầy ý nghĩa. Không ai bảo ai, mọi bước chân đều nhẹ nhàng, cẩn trọng như sợ làm thức giấc giấc ngủ ngàn thu của các anh hùng liệt sĩ.

Không gian nghĩa trang trang nghiêm, rộng lớn với hàng nghìn mộ chí trắng hàng tắp. Thấp thoáng trên các lối đi lát đá là màu áo lính năm xưa. Những người từng đi qua mưa bom lửa đạn nay trở lại thăm đồng đội. Bước chân họ đã chậm hơn, mái tóc đã bạc màu, nhưng tình đồng chí, đồng đội vẫn trọn vẹn, vẹn nguyên như ngày nào.

Một cựu chiến binh khoác trên mình bộ quân phục chỉn chu, chậm rãi bước giữa hai hàng mộ trắng. Mỗi bước chân là một nốt trầm ký ức, mỗi nén hương chắp tay dâng lên là một lời thì thầm gửi tới những người bạn chiến đấu đã vĩnh viễn nằm lại ở tuổi đôi mươi.

Nắm chặt hai tay trước hàng mộ trải dài hoa cúc vàng, người thân của các liệt sĩ nghiêng mình quỳ khấn nguyện. Giữa không gian tĩnh lặng, cái gật đầu thành kính ấy thay cho muôn vàn lời muốn nói gửi đến những người đã vì Tổ quốc hy sinh.

Tháng Bảy cũng là thời điểm những người mẹ, người vợ, chị em và con cháu tìm về bên người thân. Những bàn tay gầy guộc cẩn thận lau từng hạt bụi trên tấm bia đá đã nhuốm màu thời gian.

Có người tỉ mỉ dọn dẹp từng nhành cỏ, đặt chén nước mát, thắp lên điếu thuốc như một thói quen chưa bao giờ phai nhạt.

Chị Nguyễn Thị Mai (50 tuổi, ở phường Hạc Thành) cùng gia đình cẩn trọng dọn dẹp, cắm từng cành hoa hồng, hoa cúc tươi lên phần mộ người thân. Chị chia sẻ: “Dù công việc bận rộn đến đâu, năm nào vào những ngày này gia đình tôi cũng phải về đây dâng hương, sửa sang lại mộ phần cho anh trai”.

Người phụ nữ cẩn thận thắp từng nén hương lên dãy mộ chí. Mỗi nén hương cháy sáng là một gạch nối vô hình giữa hiện tại và quá khứ, giữa người đang sống và những người đã dâng hiến trọn tuổi xuân cho độc lập tự do.

Làn khói hương nghi ngút quyện hòa trong nắng sớm, phủ lên những hàng mộ trắng một vẻ thiêng liêng, trầm mặc. Mùi hương trầm thoang thoảng cùng cái nắng tháng Bảy làm dịu đi những mất mát, chỉ còn lại lòng biết ơn sâu sắc.

Điều lay động lòng người nhất ở Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng những ngày này chính là sự xuất hiện của thế hệ trẻ và các em nhỏ. Lòng biết ơn không chỉ là ký ức của người đi trước, mà đang được trao truyền tự nhiên, sâu lắng vào tâm hồn thế hệ tương lai.

Tháng Bảy, khi dòng người về Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng dâng hương tri ân ngày một đông, những công nhân quản trang cũng lặng lẽ bước vào mùa làm việc bận rộn nhất. Dưới cái nắng oi ả, họ tỉ mỉ quét dọn lối đi, nhổ cỏ, cắt tỉa cây xanh, lau chùi từng phần mộ để nơi yên nghỉ của các Anh hùng liệt sĩ luôn sạch đẹp, trang nghiêm, góp phần gìn giữ không gian tri ân thiêng liêng bằng những việc làm thầm lặng mỗi ngày.

Hàng ngàn phần mộ ngay ngắn được chăm sóc chu đáo, trang trọng với sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc, sắc vàng của hoa cúc và hồng tươi của hoa sen. Sự chỉn chu ấy thể hiện tấm lòng trân trọng, ghi nhớ công ơn các liệt sĩ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Giữa nhịp sống hối hả ngoài kia, Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng vẫn luôn giữ trọn một khoảng lặng đặc biệt - nơi lòng biết ơn lắng lại, để ngọn lửa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mãi mãi cháy sáng qua muôn đời.

Hoàng Đông