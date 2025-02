Thái Lan kết thúc chiến dịch hồi hương 621 công dân Trung Quốc

Đến hết ngày 22/2, Thái Lan đã cho 621 công dân Trung Quốc về nước trong chiến dịch hợp tác 3 bên với Trung Quốc và Myanmar nhằm triệt phá các băng nhóm tội phạm liên quan buôn người và tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động tại một số khu vực của Mynamar, giáp biên giới tỉnh Tak của Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ngày 19/2 khẳng định, Thái Lan coi trọng việc giải quyết vấn đề tội phạm trực tuyến và các băng nhóm tội phạm mạng. (Ảnh: Xuân Sơn)

Trong chiến dịch kéo dài 3 ngày từ ngày 20 đến 22/2, lực lượng lục quân Thái Lan, cụ thể là lực lượng biên phòng chuyên biệt bảo vệ biên giới thuộc tỉnh Tak là đơn vị chủ lực, thông qua cơ chế phối hợp của Ủy ban hợp tác biên giới cấp địa phương Thái Lan-Myanmar (TBC) đã triển khai cùng các bộ phận liên quan thực hiện việc bảo đảm an toàn cho việc đưa 621 công dân Trung Quốc hồi hương.

Các ổ nhóm tội phạm viễn thông hoạt động tại khu vực biên giới của một số nước láng giềng, trong nhiều tháng qua đã gây nhiều vụ việc lừa đảo trong xã hội Thái Lan, vì vậy một trong những vấn đề trọng tâm mà chính phủ Thái Lan đặt ra là giải quyết dứt điểm vấn nạn này. Trong một phát biểu liên quan, ngày 19/2, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết, Thái Lan đã thực hiện một số biện pháp nhằm ngăn chặn hoạt động của các ổ nhóm này.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai bàn biện pháp phòng chống tội phạm viễn thông với đại diện Trung Quốc và Myanmar. (Ảnh: NBT)

Việc kết thúc chiến dịch đưa số công dân Trung Quốc nói trên là thắng lợi bước đầu trong hợp tác đa phương và song phương của Thái Lan với các nước liên quan về vấn đề băng nhóm tội phạm mạng viễn thông. Với chiến dịch này, các quan chức chính phủ Thái Lan luôn khẳng định, trình tự giao nhận số công dân Trung Quốc này được tiến hành theo đúng quy trình của luật xuất nhập cảnh Thái Lan.

Theo đó, sau khi nhận bàn giao số công dân này tại Myawaddy, qua cửa khẩu Cầu hữu nghị Thái Lan-Myanmar 2, lực lượng cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan tiến hành thủ tục nhập cảnh số công dân Trung Quốc như lấy tên, tuổi... và cả dữ liệu sinh trắc học để phục vụ việc nhập dữ liệu vào hệ thống Blacklist trong thời gian tới.

Cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan sau đó tiến hành thủ tục từ chối nhập cảnh, làm cơ sở để đưa số công dân Trung Quốc này lên xe buýt ra sân bay quốc tế Mae Sot, tỉnh Tak của Thái Lan và lên các chuyến bay của Hãng hàng không China Southern Airlines bay về Trung Quốc.

Hãng Phát thanh và Truyền hình quốc gia Thái Lan (NBT) cho biết, số công dân Trung Quốc này có liên quan đến các băng nhóm buôn người, băng nhóm tội phạm trực tuyến, hoạt động trong các trung tâm lừa đảo đặt tại thị trấn Myawaddy, Myanmar, tiếp giáp huyện Mae Sot, tỉnh Tak của Thái Lan.

Máy bay hãng hàng không China Southern Airlines tại sân bay quốc tế Mae Sot, tỉnh Tak, Thái Lan đưa công dân Trung Quốc về nước. (Ảnh: NBT)

Như vậy với việc trong 3 ngày ngày 20, 21 và 22/2, Thái Lan thực hiện việc hồi hương số lượng công dân Trung Quốc lần lượt là 200, 300 và 121 người, nâng tổng số công dân Trung Quốc cả đợt là 621.

Trước đó, chiều 19/2, Trợ lý Bộ trưởng Công an Trung Quốc Lưu Trung Nghĩa đã có cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai tại Bộ Quốc phòng Thái Lan để bàn về hợp tác hai nước liên quan hợp tác phòng chống các băng nhóm tội phạm viễn thông tại các khu vực biên giới giữa Thái Lan và Myanmar. Với sự hỗ trợ của Thái Lan và Myanmar, ông Lưu Trung Nghĩa đã sang Myanmar để trực tiếp nắm tình hình vụ việc.

Trong thời gian vừa qua, chính phủ Thái Lan đã áp dụng “biện pháp 3 cắt” tại 5 khu vực phía bên kia biên giới thuộc Myanmar, giáp tỉnh Tak của Thái Lan, đó là cắt điện, cắt internet và cắt xăng dầu. Ngoài ra chính quyền tỉnh Tak còn cấm các hoạt động tiểu ngạch biên giới đối với các mặt hàng máy phát điện, tấm pin mặt trời và mua bán lẻ xăng dầu do các khu vực này phụ thuộc toàn bộ các dịch vụ này từ Thái Lan. Các biện pháp này đến nay đã phát huy hiệu quả, làm cho hoạt động của các băng nhóm tội phạm gần như tê liệt.

Ngoài Trung Quốc và Myanmar, hiện nay, Thái Lan đang đẩy mạnh hợp tác với các nước láng giềng khác như Lào, Campuchia trong việc chia sẻ thông tin và phối hợp các cơ quan hữu quan nhằm ngăn chặn và triệt phá các băng nhóm tội phạm mạng, giải cứu các nạn nhân bị dụ dỗ, lừa đảo đến làm việc, nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự biên giới cũng như tăng cường kiểm soát an toàn, an ninh của các hoạt động viễn thông và trên mạng internet.

Tho NDO