Tay đua Petr Rikunov về nhất chặng 6 cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2024

Sáng 8/4, các VĐV bước vào tranh tài chặng 6 (Hà Nội - Sầm Sơn) - Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 “Non sông liền một dải” HTV - Tôn Đông Á năm 2024.

Các VĐV về đích chặng 6 (Hà Nội - Sầm Sơn).

Cuộc đua diễn ra từ ngày 3 đến 30/4/2024, quy tụ 15 đội xe đạp mạnh nhất Việt Nam tranh tài ở 25 chặng đua với tổng lộ trình hơn 2.700km trải dọc chiều dài đất nước.

Giải năm nay có tổng giá trị giải thưởng gần 2,3 tỷ đồng. Tỉnh Thanh Hóa là điểm về đích chặng thứ 6: Hà Nội – Hà Nam – Ninh Bình – TP Sầm Sơn; thi đấu chặng 7 – đua tính giờ tại TP Sầm Sơn và xuất phát chặng 8: TP Sầm Sơn – TP Vinh (Nghệ An).

Kết thúc 5 chặng đua từ TP Điện Biên Phủ về Hà Nội, Áo vàng thuộc về VĐV Ivanov Timofei (Vinama TP Hồ Chí Minh); Áo xanh thuộc về VĐV Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang); Áo trắng thuộc về VĐV Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7); Áo cam thuộc về VĐV Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang). Kết quả đồng đội: xếp thứ nhất là Vinama TP Hồ Chí Minh, xếp thứ nhì là Tập đoàn Lộc Trời An Giang và xếp thứ ba là Le Fruit Đồng Nai.

VĐV Petr Rikunov của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang xuất sắc giành chiến thắng ở chặng 6.

Sáng 8/4, các VĐV bước vào tranh tài chặng 6: Hà Nội – Hà Nam – Ninh Bình – TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) cự ly 127,5km. Với chiến thuật hợp lý, sự phân phối sức lực hiệu quả cùng màn bứt tốc ấn tượng, VĐV Petr Rikunov của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang đã xuất sắc cán đích đầu tiên, về thứ hai là VĐV Nguyễn Văn Bình của đội TP Hồ Chí Minh New Group. Về thứ ba là VĐV Martin Laas của đội 620 Châu Thới Vĩnh Long.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL Thanh Hóa và TP Sầm Sơn tặng hoa chúc mừng VĐV Petr Rikunov.

Kết thúc chặng đua thứ 6, các VĐV sẽ có 1 ngày nghỉ (9/4) và tham gia một số hoạt động thiện nguyện; giao lưu, khám phá danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa tại thành phố Sầm Sơn. Sáng ngày 10/4, Ban tổ chức trao thưởng chặng 6 cho các cá nhân, đồng đội xuất sắc nhất, đồng thời trao kỷ niệm chương cho ban tổ chức địa phương và tặng học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thanh Hóa.

Sau đó, các VĐV sẽ bước vào chặng 7 – đua tính giờ tại TP Sầm Sơn với cự ly 26,1km.

Sau khi kết thúc vòng 7, đoàn đua sẽ xuất phát chặng 8: TP Sầm Sơn – TP Vinh (Nghệ An) với cự ly 152 km vào sáng 11/4.

Mạnh Cường