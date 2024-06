Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa hiện là tỉnh có nhu cầu tiêu thụ điện đứng thứ 3 và chiếm khoảng 10% tổng nhu cầu tiêu thụ điện ở miền Bắc, đặt ra nhu cầu lớn trong việc phát triển hệ thống lưới điện.

Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung triển khai thay máy biến áp, nâng công suất trạm biến áp tại xã Hà Vinh (Hà Trung). Ảnh: T.L

Bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh đang trên đà tăng trưởng cao và khá đồng đều trên các lĩnh vực. Để đạt được kết quả đáng ghi nhận ấy, nhất là trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay, không thể không kể đến đóng góp to lớn của ngành điện. Là “ngành hạ tầng quan trọng”, nêu cao sứ mệnh “đi trước một bước”, ngành điện đã và đang tập trung nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định.

Bám sát định hướng, chỉ đạo của tập đoàn, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cùng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phát huy tối đa mọi nguồn lực, ngành điện Thanh Hóa luôn xác định công tác đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, hệ thống điện được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển phía Bắc của Tổ quốc.

Điện lực Thành phố (TP) Thanh Hóa quản lý vận hành 28 lộ đường dây 22-35kV được cấp nguồn từ các trạm 110kV (Núi Một, TP và tây TP) gồm 23 lộ 22kV và 5 lộ 35kV với tổng chiều dài đường dây trung áp là 418,7km, tổng chiều dài đường dây hạ áp là 524,11km; 1.125 trạm biến áp (TBA) phân phối có tổng công suất đạt 514.097kVA; với 85.343 khách hàng ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Công ty Điện lực Thanh Hóa, nhiều hạng mục đầu tư nâng cấp, cải tạo lưới điện đã và đang được triển khai trên địa bàn TP Thanh Hóa. Hoàn thiện DA KFW3 với quy mô xây dựng mới 10km đường dây trung thế; 5 TBA chống quá tải; lắp đặt 7 máy cắt phân đoạn nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; hạ ngầm 32,9km đường dây hạ áp. Cải tạo nâng cấp các lộ đường dây trung áp để san tải, kết nối mạch vòng liên kết (lộ 472 E9.9, lộ 474E9.1, lộ 486E9.1, lộ 476E9.1, lộ 477E9.27...). Cải tạo chuyển về vận hành 22kV 27 TBA đường dây 35kV thuộc lộ 371E9.1. Đóng điện 16 TBA xây dựng mới để san tải các TBA đang quá tải. Cải tạo thay mới 42,8km đường dây hạ áp; thay thế 30 máy biến áp vận hành trên 20 năm; thực hiện thay thế các thiết bị lâu năm kém chất lượng như: chống sét van, cầu chì FCO, đầu cáp, CD... Đầu tư xây dựng mới trạm 110kV bắc TP, trạm 110kV nam TP cùng với các xuất tuyến 22kV góp phần tăng độ tin cậy cung cấp điện, và tối ưu hóa trong việc cấp mạch vòng san tải cho trạm 110kV núi Một và trạm 110kV TP.

Những năm qua, Thanh Hóa có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng với nhiều dự án lớn khởi công, đi vào hoạt động. Đây vừa là cơ hội, động lực phát triển đồng thời đặt ra nhiều khó khăn, thử thách đối với các cấp, các ngành, trong đó có ngành điện. Ông Bùi Đức Thuận, Giám đốc Điện lực TP Thanh Hóa cho biết: “Nhận thức sâu sắc điều đó, thời gian tới, Điện lực TP Thanh Hóa tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành, đầu tư xây dựng mạng lưới điện từng bước hiện đại, thông minh... đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống của Nhân dân, góp phần sớm đưa TP Thanh Hóa trở thành TP thông minh, văn minh, hiện đại”.

Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung được thành lập từ 1/1/2023, trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị Điện lực thị xã Bỉm Sơn và Điện lực Hà Trung. Đơn vị hiện đang quản lý, vận hành khối lượng tài sản lưới điện gồm: 20 đường dây trung thế 22kV và 35kV với tổng chiều dài 426,76km; 534 TBA với tổng công suất là 207,041 MVA; 675,279 km lưới điện hạ áp.

Địa bàn, bán kính cấp điện rộng, trong khi đó nguồn nhân lực mỏng, phụ tải trên địa bàn quản lý gia tăng trung bình hằng năm từ 7 - 9%. Đặc biệt, sự chênh lệch khá lớn về hạ tầng hiện trạng lưới điện giữa hai khu vực hành chính; lưới điện trung, hạ áp thuộc địa bàn huyện Hà Trung còn nhiều tồn tại, chưa được đầu tư đồng bộ theo tiêu chí 5S và ổn định cấp điện đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, sinh hoạt của Nhân dân. Trong khi đó, Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung là đơn vị đứng thứ 2 toàn tỉnh (sau Điện lực TP Thanh Hóa) về xuất tuyến đường dây trung áp; đơn vị có sản lượng tiêu thụ điện năng với khách hàng 110kV đứng thứ 2 toàn tỉnh (sau Điện lực thị xã Nghi Sơn).

Thực tế ấy đặt ra yêu cầu lớn đối với công tác đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện trên địa bàn quản lý. Giám đốc Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung Nguyễn Quang Hùng cho biết: “Căn cứ vào năng lực hiện có của lưới điện, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, xây dựng danh mục dự kiến đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện từ trung đến hạ áp theo đúng tinh thần “đi trước một bước” nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. Tất cả các hạng mục đầu tư, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa lớn lưới điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục đặc biệt trong mùa nắng nóng đều phải hoàn thành trước 31/3 hằng năm”.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã hoàn thành một số hạng mục đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn trên lưới điện như: Hạng mục Chống quá tải lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng; Sửa chữa lớn đường dây trung áp 35kV đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng, giảm sự cố nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; Sửa chữa lớn đường dây hạ áp 0,4kV đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng, nâng cao chất lượng điện năng; Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện trung áp khu vực; Sửa chữa thường xuyên đường dây hạ áp 0,4kV để đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng, nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất; Sửa chữa thường xuyên thay máy biến áp, luân chuyển máy nâng công suất các TBA. Tổng mức đầu tư hàng chục tỷ đồng.

Hiện nay, đơn vị đang cùng Ban Quản lý dự án của Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai một số các hạng mục đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện theo kế hoạch năm 2025. Hạng mục Chống quá tải lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng năm 2025 đã hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư với quy mô xây dựng bổ sung 9 TBA; xây mới, cải tạo nâng cấp lưới điện 0,4kV có chiều dài 15,6km. Hạng mục Xây dựng xuất tuyến 35kV mạch kép cấp điện cho Khu A-Khu công nghiệp Bỉm Sơn có chiều dài mạch kép 4,5km, đang chuẩn bị bàn giao mặt bằng để khởi công. Hạng mục Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện trung áp khu vực năm 2025 đã cơ bản hoàn thành thi công, dự kiến đóng điện trong tháng 6/2024. Tổng mức đầu tư khoảng hơn 20 tỷ đồng.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục nâng cao công tác lập phương án đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên đúng trọng tâm, tối ưu, tiết kiệm, hiệu quả cao để chống quá tải, giảm tổn thất, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các hạng mục đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn đã được phê duyệt, đưa vào khai thác, vận hành sớm hơn tiến độ đề ra. Rà soát, chuẩn hóa số liệu các đường dây trung áp, lưới điện hạ áp tại các xã chưa được đầu tư cải tạo để chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng, kịp thời khi có nguồn vốn. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, quy phạm; áp dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, vận hành như: bay flycam để kiểm tra thiết bị trên đường dây, camera nhiệt, ứng dụng cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động...

Không chỉ có tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện, ngành điện Thanh Hóa đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, phương án, tập trung nguồn nhân lực, vật lực, chủ động ứng phó kịp thời nếu có sự cố xảy ra nhằm đảm bảo mục tiêu vận hành lưới điện an toàn - kinh tế - ổn định - tin cậy. Trong bối cảnh nguồn cung ứng điện gặp nhiều khó khăn, miền Bắc bước vào mùa nắng nóng khiến tiêu thụ điện cả nước và công suất đỉnh hệ thống điện tăng cao, có thời điểm lập đỉnh kỷ lục mới, ngành điện cần sự chung tay, nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện của cả cộng đồng.

Thảo Linh