Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 3

Ngày 6/9/2024, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Ngô Sơn Hải cùng đoàn công tác của Tập đoàn, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 3 tại Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Hải báo cáo đoàn kiểm tra về công tác ứng phó với cơn bão số 3 (Yagi) của đơn vị.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Hoàng Hải - Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) cho biết: Hiện tại toàn bộ đơn vị trực thuộc đều đã nắm bắt và thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo liên quan tại các Công điện ban hành của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; chủ động theo dõi, nắm bắt về diễn biến bão trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức triển khai phương châm “4 tại chỗ”, trực lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN); phối hợp với các đơn vị quản lý trạm bơm tiêu úng đảm bảo cấp điện liên tục cho các trạm bơm ở khu vực ngập úng trên địa bàn trong thời gian xảy ra mưa lũ; kiểm tra trước toàn bộ các tuyến đường dây vượt qua, đi dọc sông, suối những vùng trũng thấp có nguy cơ ngập nước vào thiết bị, đường dây lưới điện... để sớm phát hiện nguy cơ và có phương án xử lý kịp thời; phối hợp với chính quyền, người dân thực hiện chặt tỉa, giải phóng triệt để cây trong và ngoài hành lang có nguy cơ gây sự cố cho lưới điện, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến an toàn điện trong dân và người lao động, những nỗ lực của ngành điện trong mùa mưa bão; đảm bảo duy trì tốt hệ thống thông tin liên lạc, các đường truyền dẫn... Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm CSKH cập nhật thông tin ảnh hưởng của thiên tai đến tình hình cung ứng điện để kịp thời giải đáp cho khách hàng. Thực hiện báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả thiên tai lên trang website phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tại tất cả các đơn vị trực thuộc PC Thanh Hóa đã thực hiện gia cố cửa, mái nhà trụ sở làm việc và bọc bảo vệ cho các thiết bị điện.

Để giảm thiểu thấp nhất các ảnh hưởng do bão gây ra, PC Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo, quán triệt đến tất cả CBCNV nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn khi làm việc trong điều kiện mưa bão; quá trình xử lý khắc phục sự cố cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về phương tiện, vật tư, con người, lãnh đạo các đơn vị phải trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy...

Phó Tổng Giám đốc EVN Ngô Sơn Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa về công tác ứng phó cơn bão số 3.

Trên cơ sở báo cáo của PC Thanh Hóa, qua công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Tổng Giám đốc Ngô Sơn Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với bão số 3 của đơn vị, điều này là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Dù vậy, nguy cơ như đổ cột, đứt dây, hư hỏng thiết bị do bay mái tôn, cây đổ vào, sạt lở đất đá, ngập nước tại một số vùng trũng nơi có sông suối đi qua... là rất cao. Do đó, yêu cầu PC Thanh Hóa phải lên tinh thần chủ động, sẵn sàng đặt ở mức cao nhất, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, con người, đấu mối trước với các đơn vị thi công, nhà cung cấp vật tư để cùng nhau phối hợp xử lý nhanh nhất sự cố do bão gây ra. Đặc biệt không chủ quan, lơ là, chú ý đảm bảo các điều kiện an toàn tuyệt đối khi làm việc trong điều kiện mưa lũ.

Công nhân Đội Hotline Công ty Điện lực Thanh Hóa tích cực kiểm tra và nhanh chóng xử lý các vị trí cảnh báo có nguy cơ gây ra sự cố trước cơn bão số 3.

Yagi là cơn bão thứ 3 trong năm 2024, có cường độ mạnh nhất trong 10 năm trở lại đây và diễn biến vô cùng phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây ra mức độ rủi ro thiên tai cao. Ngay từ sáng ngày 5/9/2024, bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Từ sáng ngày 6/9 bão ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16, dự báo từ đêm 6/9 ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với sức gió mạnh nhất có thể đạt cấp 10-12, giật cấp 13-14 và ảnh hưởng sâu vào đất liền, khả năng bão gây gió mạnh, nước dâng, sóng lớn trên biển và ven biển, gió mạnh và mưa lớn diện rộng trên đất liền, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại khu vực miền núi, ngập úng cục bộ tại các đô thị và vùng thấp trũng, ven sông, suối... Tại Thanh Hóa đêm ngày 5/9 đến rạng sáng ngày 6/9 đã xảy ra mưa lớn kèm giông lốc trên diện rộng và dự báo sẽ tiếp diễn ở mức độ mạnh hơn gấp nhiều lần trong những ngày tới.

Hùng Mạnh