Phát huy vai trò trụ cột của ngành Thuế và Hải quan, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị ngành Thuế và Hải quan tỉnh cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, kiến tạo và cụ thể hóa Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; minh bạch hóa chính sách thuế, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, loại bỏ tư duy “xin - cho”.

Chiều 25/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị làm việc chuyên đề với Thuế tỉnh Thanh Hóa và Chi cục Hải quan Khu vực X về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa trình bày báo cáo.

Theo báo cáo của Thuế tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 23/7/2025, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) toàn tỉnh toàn ngành ước đạt 21.633 tỷ đồng, tương đương 82,4% dự toán Trung ương và 78,7% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 1.076 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu từ tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng cao nhất với 9.501 tỷ đồng, đạt 111,8% dự toán Trung ương, chiếm 44% tổng thu toàn ngành.

Tuy nhiên, tính đến hết tháng 6/2025, tổng số nợ thuế toàn tỉnh đã lên tới 5.972 tỷ đồng, tăng 792 tỷ đồng (15,5%) so với cuối năm 2024, chiếm 21% dự toán thu cả năm - vượt xa ngưỡng cho phép 8% mà Bộ Tài chính đặt ra.

Riêng nợ có khả năng thu tăng thêm 632 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản tiền sử dụng đất tại các khu đấu giá đã hoàn thành hạ tầng nhưng chưa đến hạn nộp. Nhiều doanh nghiệp có số nợ thuế lớn như Công ty CP Mặt trời Thanh Hóa, Tập đoàn FLC...

Trong công tác kiểm tra, thanh tra, Thuế tỉnh mới hoàn thành 17% kế hoạch năm; kết quả xử lý thu hồi vào NSNN còn thấp so với tiềm năng. Một số công chức còn hạn chế về chuyên môn và chưa thể hiện được tinh thần phục vụ trong quá trình giải quyết các thủ tục cho người nộp thuế.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực X trình bày báo cáo.

Báo cáo của Chi cục Hải quan khu vực X cho biết, trong 7 tháng của năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn ước đạt hơn 9,3 tỷ USD, tăng 2,79% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 3,68 tỷ USD (tăng 21,89%) và nhập khẩu đạt 5,62 tỷ USD (giảm 6,4%).

Tuy nhiên, tổng thu NSNN từ hoạt động xuất, nhập khẩu chỉ đạt 12.192 tỷ đồng, tương đương 67,7% dự toán, giảm 8,4% so với cùng kỳ. Nguồn thu chủ yếu từ dầu thô nhập khẩu của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (chiếm 79,5% tổng thu), nhưng do giá dầu thế giới sụt giảm (hiện khoảng 70 USD/thùng, so với 85 USD/thùng năm 2024) khiến số thu bị ảnh hưởng nặng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì buổi thảo luận.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đã nêu những vướng mắc, khó khăn trong công tác thu NSNN, tình hình quản lý doanh nghiệp, công tác quản lý nợ thuế, quản lý đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; một số lĩnh vực thu thuế chưa thực sự đạt hiệu quả; vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức gây khó khăn cho người nộp thuế.

Bên cạnh đó là những khó khăn trong hoạt động xuất, nhập khẩu; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và xử lý vi phạm; công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong công tác quản lý hải quan...

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu thảo luận.

Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa phát biểu thảo luận.

Các ý kiến cũng phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thực thi chính sách, pháp luật về thuế, hải quan có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh. Đồng thời, đóng góp nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thu thuế và xuất, nhập khẩu, đóng góp vào triển vọng tăng trưởng bền vững của tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Đây là hội nghị chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, với nhiều yêu cầu cấp thiết về huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính. Thuế và Hải quan là hai lực lượng nòng cốt trong hệ thống tài chính quốc gia, giữ vai trò trung tâm trong tạo lập nguồn thu NSNN - nền tảng cho đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy nhận định, trong 7 tháng của năm 2025, với sự nỗ lực cố gắng, ngành Thuế và Hải quan Thanh Hóa đã đạt kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt hơn 33,8 nghìn tỷ đồng, bằng 74% dự toán, đứng thứ 9 cả nước. Kết quả này là minh chứng rõ rệt cho tinh thần hành động quyết liệt, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp.

Các đại biểu ngành Thuế và Hải quan dự hội nghị.

Tuy nhiên, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trong công tác thu ngân sách vẫn còn những bất cập, hạn chế. Cụ thể, mức tăng thu nội địa chỉ đạt 5% so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với bình quân cả nước (34%). Khi loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất thì nguồn thu thực tế giảm 3,1%, điều này phản ánh rõ nét sự thiếu bền vững, phụ thuộc lớn vào các khoản thu mang tính chu kỳ như bất động sản và Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị, cùng với sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, ngành Thuế và Hải quan cần tập trung tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, lấy phục vụ doanh nghiệp làm trung tâm, nhanh chóng ổn định tổ chức theo cơ cấu mới; tăng cường dân chủ nội bộ; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý thủ tục hành chính thuế và hải quan.

Cùng với đó, ngành Thuế và Hải quan cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, kiến tạo và cụ thể hóa Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; minh bạch hóa chính sách thuế, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, loại bỏ tư duy “xin - cho”.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải cách hành chính; triển khai hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn từ máy tính tiền; phân tích rủi ro thông minh trong thanh tra, kiểm tra để giảm phiền hà; tăng cường thanh toán điện tử.

Mở rộng nguồn thu và siết chặt quản lý các lĩnh vực tiềm năng, rà soát, cập nhật nguồn thu thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; quản lý sát các lĩnh vực còn thất thu như khoáng sản, vận tải, dược phẩm...

Chống thất thu, thu hồi nợ đọng, xử lý hóa đơn bất hợp pháp, tăng cường thanh tra chuyên đề, phát hiện kịp thời gian lận, trốn thuế; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng liên ngành, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cũng đề nghị ngành Thuế cần hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp; miễn giảm lệ phí, hỗ trợ kế toán, tiếp cận chính sách ưu đãi, phấn đấu đến năm 2030 toàn tỉnh có 40 nghìn doanh nghiệp.

Cùng với các nhiệm vụ chuyên môn được giao, ngành Thuế và Hải quan cần quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ động đối thoại với cơ quan chức năng để phản ánh và tháo gỡ khó khăn kịp thời.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh tin tưởng rằng, phát huy truyền thống đoàn kết cán bộ, công chức, viên chức ngành Thuế và Hải quan tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025.

Minh Hiếu