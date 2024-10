Tạo “sân chơi” âm nhạc cho thế hệ trẻ

Vượt qua những rào cản về ngôn ngữ hay văn hóa, âm nhạc nhẹ nhàng đi sâu vào đời sống tinh thần của mỗi con người, trở thành ngôn ngữ chung của toàn nhân loại. Những năm qua, nhiều chương trình, cuộc thi về âm nhạc mang tính chuyên nghiệp, bài bản đã và đang được các trường học, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện, góp phần khơi dậy tình yêu, niềm đam mê âm nhạc cho thế hệ trẻ xứ Thanh.

Chương trình “Music Festival” năm 2024 do Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Học viện Âm nhạc Thiên Ân tổ chức.

Ươm mầm tài năng

Còn nhớ vào tháng 3/2024, lần đầu tiên Cuộc thi Thanh Hóa Talent Show do Hệ thống Trường Phổ thông FPT tổ chức tại Thanh Hóa. Cuộc thi nhằm ươm mầm và phát triển tài năng sớm cho học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đồng thời lan tỏa mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục cân bằng kiến thức và thực hành kỹ năng thế kỷ XXI. Cuộc thi mang đến sân chơi giàu trải nghiệm và cơ hội khẳng định tài năng cho các bạn học sinh từ 5 đến 18 tuổi. Không giới hạn lĩnh vực, tham gia cuộc thi, các bạn học sinh đến từ các trường học trên địa bàn tỉnh có cơ hội thể hiện thế mạnh bản thân và tỏa sáng ở bất kỳ các tài năng như: Ca hát, âm nhạc, múa, vũ đạo, MC - kể chuyện, diễn xuất,... Đến với Thanh Hóa Talent Show 2024, thí sinh được học hỏi, giao lưu, kết nối với những người bạn có chung niềm đam mê văn hóa nghệ thuật và trải nghiệm không gian học tập độc đáo với những kiến thức mới mẻ đến từ chương trình.

Ngoài việc chủ động của các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, nhiều cuộc thi âm nhạc, sân chơi cho thế hệ trẻ cũng được các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, trong đó có sân chơi âm nhạc do Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị thực hiện.

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Trưởng Phòng Văn nghệ - Thể thao, Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa chia sẻ: Trong năm 2023, được sự chỉ đạo của ban giám đốc, Phòng Văn nghệ - Thể thao đã tích cực kêu gọi tài trợ, xã hội hóa kinh phí sản xuất nhiều chương trình văn nghệ, giải trí như: “Gala Sao nhí 2023”; phối hợp với các trung tâm đào tạo âm nhạc, nghệ thuật tổ chức livestream các chương trình nghệ thuật giải trí dành cho thiếu niên, nhi đồng như: Chương trình “Những nốt nhạc xanh”; “August Show - Tôi tỏa sáng”; Chương trình biểu diễn nghệ thuật Chào đón Noel và năm mới 2024 do các cháu Trường Mầm non Tottochan - Ngôi Sao Xanh biểu diễn... Thông qua các chương trình, góp phần đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc cho các tầng lớp Nhân dân, việc phối hợp thực hiện các chương trình nghệ thuật, giải trí tạo nên “sân chơi” âm nhạc, kích thích niềm đam mê âm nhạc cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, tháng 8 vừa qua, Phòng Văn nghệ - Thể thao đã tham mưu cho ban giám đốc, lãnh đạo đài phối hợp với Học viện Âm nhạc Thiên Ân tổ chức thực hiện Chương trình “Music Festival” năm 2024. Chương trình được thực hiện livestraem trực tiếp trên các nền tảng số của TTV được tiếp nối thành công từ 7 mùa trước. Chương trình “Music Festival” lần thứ 8 đã tạo sân chơi giúp các bạn học viên của trung tâm có cơ hội được giao lưu biểu diễn âm nhạc quy mô, sôi động, hấp dẫn, rực rỡ sắc màu tuổi thơ và thể hiện mình trên sân khấu lớn. Đây không chỉ là món quà tinh thần của Học viện Âm nhạc Thiên Ân dành tặng các học viên của mình mà đã trở thành một sân chơi âm nhạc hấp dẫn, với quy mô mở rộng, thu hút đông đảo các bạn nhỏ yêu âm nhạc trên toàn tỉnh tham gia.

Lan tỏa tình yêu âm nhạc

Nhớ lại đêm livestraem Chương trình “Music Festival” năm 2024, tôi thực sự ấn tượng và ngưỡng mộ tài năng của các bạn trẻ trong độ tuổi từ mầm non đến THPT. Các bạn đã mang đến đêm âm nhạc tuyệt vời, với những màn biểu diễn hấp dẫn như: Hát, nhảy hiện đại, hòa tấu, độc tấu piano, guitar, song tấu piano - violon, độc tấu đàn tranh... Kết thúc chương trình, những nghệ sĩ nhí đã biểu diễn tiết mục hợp xướng “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”. Bài hát cũng chính là món quà thể hiện tình cảm, sự tri ân của các bạn nhỏ đối với Chủ tịch Hồ Chi Minh vĩ đại - người đã hy sinh cả cuộc đời vì độc lập, tự do của dân tộc để ngày hôm nay các em được sống trong hòa bình, ấm no, được hân hoan cắp sách tới trường. Qua đêm biểu diễn, tôi mong rằng Thanh Hóa sẽ ngày càng có nhiều sân chơi, phát triển quy mô hơn để tất cả các bạn nhỏ yêu âm nhạc đều có cơ hội được thể hiện tài năng, đam mê và tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu.

Em Hoàng Vũ Nam, học sinh lớp 8, Trường THCS Trần Mai Ninh, cho biết: "Em rất thích học đàn guitar. 3 tháng hè vừa qua, em được bố mẹ đăng ký tham gia khóa học guitar của Học viện Âm nhạc Thiên Ân. Được các thầy, cô tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, truyền đạt cho các em từ những kiến thức cơ bản nhất, sau khóa học, em đã nắm được kiến thức, tập luyện hàng ngày và nay đã biết đánh đàn, biểu diễn nhiều bài, góp phần nhân lên ngọn lửa đam mê âm nhạc trong em". Trước đó, anh trai của em cũng đã theo học guitar tại Học viện Âm nhạc Thiên Ân. Chị Vũ Thị Đào (TP Thanh Hóa) chia sẻ: “Là những bậc phụ huynh, chúng tôi mong muốn các nhà trường, các đơn vị tiếp tục tạo thêm nhiều sân chơi âm nhạc cho thế hệ trẻ để các con được học tập, trải nghiệm, khơi dậy tiềm năng cho các con”.

Nhạc sĩ Đỗ Hoài Nam, Trưởng Ban Âm nhạc, Hội Văn học - Nghệ thuật Thanh Hóa chia sẻ: Hòa chung không khí phát triển về kinh tế, văn hóa - xã hội của quê hương, đất nước, thời gian qua, các nhạc sĩ, nghệ sĩ xứ Thanh đã sáng tác nhiều thể loại với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, ca ngợi lao động sáng tạo. Ban Âm nhạc, Hội Văn học - Nghệ thuật Thanh Hóa là nơi tụ hội các nghệ sĩ Thanh Hóa, gặp gỡ, giao lưu trao đổi khích lệ, động viên nhau trong lĩnh vực sáng tạo âm nhạc. Đội ngũ hội viên ngày một lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, với hơn 60 hội viên, trong đó có 20 hội viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nghệ sĩ xứ Thanh có rất nhiều hoạt động tích cực tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật trong tỉnh, trong nước, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trên các sân khấu; tích cực tham gia tổ chức, biểu diễn quảng bá tác phẩm âm nhạc; động viên các nhạc sĩ sáng tác mới các tác phẩm (bao gồm: ca khúc, hợp xướng, khí nhạc).

Để tạo thêm nhiều “sân chơi” âm nhạc cho thế hệ trẻ xứ Thanh, thời gian tới, ban âm nhạc tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kinh nghiệm sáng tác âm nhạc; phát hiện, bồi dưỡng những cây bút trẻ để kết nạp vào hội viên; động viên, khuyến khích các nghệ sĩ, nhạc sĩ trẻ tạo ra các phẩm âm nhạc vừa mang sức trẻ nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp âm nhạc truyền thống, có sức lan tỏa, trở thành món ăn tinh thần, sống với thời gian và được những người yêu âm nhạc quan tâm yêu thích, đặc biệt là lớp trẻ. Ban âm nhạc sẽ phối hợp với các đơn vị, trường học, đoàn thanh niên tạo ra cuộc thi, sân chơi âm nhạc, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm âm nhạc để âm nhạc ngày càng lan tỏa, gắn bó, gần gũi với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn