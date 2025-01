Tăng cường phối hợp tuyên truyền thúc đẩy sự phát triển của tỉnh

Chiều 6/1, UBND tỉnh đã tổ chức họp báo thường kỳ thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch đề ra

Thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang cho biết, năm 2024 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” của cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các lĩnh vực đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch đề ra và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Các đại biểu dự buổi họp báo.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2024 ước đạt 12,16%, vượt kế hoạch và đứng thứ 2 cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 19,25%; có 17/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 56.735 tỷ đồng, vượt 59,5% dự toán, tăng 31,4% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 7 cả nước...

Cùng với đó, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định...

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí cũng được nghe, nắm bắt định hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi họp báo.

Trên cơ sở nội dung thông tin tại hội nghị và qua nắm bắt từ thực tiễn, đại diện các cơ quan báo chí đã thông tin đến lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương của tỉnh nhiều vấn đề phát sinh ở cơ sở cần giải quyết. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến việc sáp nhập các đơn vị hành chính; chính sách với đối tượng tinh giản biên chế, công sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; việc chậm giải phóng mặt bằng đối với một số dự án; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân,...

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan báo chí, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tiếp thu, trả lời và làm rõ các vấn đề cơ quan báo chí, dư luận quan tâm.

Tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Phát biểu tại buổi họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đã thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024. Đồng thời khẳng định, những kết quả đạt được của tỉnh có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hoá.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại buổi họp báo.

Đồng chí cũng nêu bật một số nội dung lớn, quan trọng của tỉnh nhằm định hướng công tác tuyên truyền để các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng với tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025. Đồng thời, đề nghị các ban, ngành chức năng của tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời trước những vấn đề dư luận quan tâm một cách đầy đủ, chính xác, đúng thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận buổi họp báo.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cảm ơn các nhà báo đã có những chia sẻ, góp ý về những vấn đề dư luận quan tâm, để Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương và các ngành, đơn vị nắm bắt, chỉ đạo kiểm tra, xử lý và điều chỉnh kịp thời.

Đồng chí thông tin thêm một số nội dung mà các cơ quan báo chí quan tâm; đồng thời đề nghị các ngành, đơn vị chức năng của tỉnh rà soát lại và có thông tin cụ thể đối với một số ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan báo chí tại buổi họp báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng mong muốn thời gian tới các cơ quan báo chí trong tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp tuyên truyền các thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh; tiếp tục đồng hành với tỉnh trong quá trình phát triển.

Quốc Hương