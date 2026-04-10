Tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành điện lạnh

Chiều 10/4, tại Khách sạn Central Thanh Hóa, Tập đoàn Nagakawa phối hợp với Công ty CP Tramexco tổ chức buổi gặp mặt khách hàng, nhà thầu khu vực Thanh Hóa. Sự kiện thu hút đông đảo đối tác, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và nhà thầu xây dựng trên địa bàn tham dự.

Toàn cảnh sự kiện.

Tại buổi gặp mặt, đã diễn ra nhiều nội dung như: chia sẻ về xu hướng ngành điện lạnh; ký kết hợp tác chiến lược giữa Nagakawa và Tramexco tại khu vực Thanh Hóa, cùng các hoạt động giao lưu, kết nối doanh nghiệp. Đây được xem là bước đi nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng thời mở rộng mạng lưới phân phối và nâng cao chất lượng dịch vụ tại thị trường Bắc Trung Bộ.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Đỗ Thanh Duy, Phó giám đốc Công ty CP Tramexco cho biết, một trong những lợi thế nổi bật của sản phẩm Nagakawa là mức giá cạnh tranh, phù hợp với các công trình cần tối ưu chi phí đầu tư và thời gian thu hồi vốn. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng hơn chính là chất lượng thiết bị đã được kiểm chứng qua thực tiễn vận hành tại nhiều dự án.

Điển hình, hệ thống điều hòa tại Khách sạn Central Thanh Hóa do Tramexco thi công từ năm 2016 đến nay vẫn hoạt động ổn định, ít xảy ra sự cố sau gần 10 năm sử dụng. Ngoài ra, nhiều công trình khác như khách sạn Mường Thanh Thanh Hóa, văn phòng điều hành Công ty Tiến Nông hay khách sạn Lasong Sầm Sơn cũng cho thấy hiệu quả vận hành bền bỉ theo thời gian.

Ông Đỗ Thanh Duy, Phó giám đốc Công ty CP Tramexco Thanh Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại sự kiện, Tramexco cũng chính thức công bố trở thành đơn vị phân phối sản phẩm điều hòa trung tâm Nagakawa tại khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời là trung tâm bảo hành ủy quyền của hãng trong khu vực. Đây không chỉ là sự ghi nhận năng lực mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật và hậu mãi, nhằm mang lại sự yên tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Nagakawa giới thiệu sản phẩm.

Việc ký kết hợp tác chiến lược giữa Nagakawa và Tramexco được kỳ vọng sẽ tạo ra cầu nối hiệu quả giữa nhà sản xuất và thị trường địa phương, góp phần đưa các giải pháp điều hòa không khí chất lượng cao đến gần hơn với các công trình xây dựng tại Thanh Hóa và khu vực lân cận.

Tập đoàn Nagakawa và Công ty CP Tramexco ký kết hợp tác chiến lược.

Sự kiện cũng cho thấy xu hướng tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành điện lạnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu chi phí và đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Với nền tảng hợp tác đã được xây dựng, đại diện hai bên bày tỏ tin tưởng mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ tại địa phương.

Chi Phạm