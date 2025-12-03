Tăng cường hợp tác Thanh Hóa - Hủa Phăn

Chiều 03/12, tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, đồng chí Khăm-pheng Xay-xổm-pheng, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, đã có buổi tiếp thân mật đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đang có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn.

Quang cảnh buổi tiếp thân mật giữa lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn đã dành cho đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị, chân thành; đồng thời chúc mừng những kết quả rất quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong thời điểm nước bạn Lào vừa kỷ niệm 50 năm Quốc khánh và Đảng bộ tỉnh Hủa Phăn tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thông tin đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn về sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, những kết quả mà Thanh Hóa đạt được, ngoài sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, còn có sự hợp tác, phối hợp, ủng hộ và sự động viên, cổ vũ kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hủa Phăn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Với Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 vừa được ký kết, mối quan hệ giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã bước vào giai đoạn phát triển mới, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo hai tỉnh trong việc tiếp tục đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần tích cực vào sự phát triển của cả hai tỉnh; góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào.

Đồng chí Khăm-pheng Xay-xổm-pheng, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong bầu không khí ấm áp, thắm tình đoàn kết, hữu nghị, đồng chí Khăm-pheng Xay-xổm-pheng, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn nồng nhiệt chào mừng và gửi tới đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh và các thành viên trong đoàn những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc mừng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Phấn khởi thông báo với đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, một số thành tựu nổi bật trong năm 2025, cũng như định hướng chiến lược trong thời gian tới, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã giúp đỡ tỉnh Hủa Phăn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh: Tỉnh Hủa Phăn sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn; góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước tạo nền móng và dày công vun đắp, coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc Lào - Việt, hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn trao quà lưu niệm.

Trước đó, tại huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Khon-pả-phăn Lương-sỉ-chăn-thong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm các di tích lịch sử cách mạng gắn liền với hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong kháng chiến chống Mỹ, như: Động Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Động Chủ tịch Xu-pha Nu-vông, Động Chủ tịch Khăm-tày Si-phăn-đon.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và đoàn công tác thăm di tích lịch sử cách mạng tại huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các vị cách mạng tiền bối đối với sự nghiệp cách mạng của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sẽ luôn kề vai, sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn để cùng xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông.

Hữu Đại – Xuân Trường