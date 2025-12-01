Thanh Hóa - Hủa Phăn ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, mở rộng tầm nhìn chiến lược vì sự phát triển bền vững

Tối 30/11, tại thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào), Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn và Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn giai đoạn 2026 - 2030.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào; tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống Việt Nam - Lào trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh và Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay tặng hoa Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn thảo luận trước khi tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại nước CHDCND Lào Phan Minh Chiến; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa Vũ Văn Tùng và các đại biểu dự lễ ký kết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng và Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng dự lễ ký kết.

Dự lễ ký kết có đồng chí Phan Minh Chiến, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại nước CHDCND Lào.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các xã: Lưu Vệ, Tam Lư, Mường Lát và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Dự buổi lễ ký kết, về phía tỉnh Hủa Phăn có các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại lễ ký kết.

Trong bầu không khí ấm áp, thắm tình đoàn kết, hữu nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 tại thủ đô Viêng Chăn xinh đẹp của nước CHDCND Lào, trong thời điểm rất đặc biệt đó là Đảng, Nhà nước và toàn thể Nhân dân Lào tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Đây là dấu mốc quan trọng, dấu ấn đặc biệt về mối quan hệ thủy chung, sắt son, hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn được các thế hệ thường xuyên vun đắp, xây dựng và không ngừng phát triển.

Biên bản ký kết thỏa thuận hợp tác hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn sẽ được trao vào sáng 01/12 trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân trong chuyến thăm và làm việc tại nước CHDCND Lào.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chúc mừng đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay vừa được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hủa Phăn tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn và chúc các đồng chí trong Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc tỉnh Hủa Phăn ngày càng phát triển và đạt được nhiều thắng lợi mới!

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2025 với nhiều kết quả nổi bật và nhấn mạnh truyền thống đoàn kết gắn bó keo sơn của hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Đồng thời nêu rõ: Trên cơ sở kết quả hợp tác giữa hai tỉnh trong giai đoạn 2020-2025 vừa qua, việc ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030 là sự tiếp nối những thành quả đã đạt được, tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung, son sắt, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Theo nội dung chính của thỏa thuận hợp tác, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn sẽ bám sát định hướng chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào và nhu cầu thực tiễn của hai tỉnh để hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn, mở rộng giao lưu giữa các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và các sở, ban, ngành. Công tác tuyên truyền về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào tiếp tục được đẩy mạnh, hướng trọng tâm vào thế hệ trẻ.

Trong hợp tác quốc phòng - an ninh, hai bên đề cao nhiệm vụ giữ vững ổn định tuyến biên giới, tăng cường phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và xuất nhập cảnh trái phép. Hoạt động tuần tra song phương, trao đổi thông tin và huấn luyện nghiệp vụ tiếp tục được duy trì thường xuyên.

Trong hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí triển khai mạnh mẽ hoạt động xúc tiến thương mại biên giới, đối thoại doanh nghiệp, phát triển dịch vụ logistics... Trên lĩnh vực nông - lâm nghiệp, hoạt động phối hợp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phát triển rừng bền vững được tiếp tục triển khai...

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn cũng thống nhất hợp tác trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội, y tế. Đáng chú ý, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Thanh Hóa sẽ hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn xây dựng, hoàn thiện Trụ sở Ủy ban Chính quyền huyện Sầm Nưa, huyện Sầm Tớ và Trụ sở Ủy ban Chính quyền huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn trong giai đoạn 2026 - 2030. Cùng với đó, hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn triển khai một số công trình thể hiện tình hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa. Tổng kinh phí 244 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tin tưởng rằng thông qua ký kết Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, sẽ tiếp tục tăng cường tình hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn trên tất cả các lĩnh vực.

Chia sẻ những kết quả tỉnh Hủa Phăn đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Những kết quả mà tỉnh Hủa Phăn đạt được có sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong suốt những năm qua. Đặc biệt là những kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 - 2025 giữa hai tỉnh.

Đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn tin tưởng rằng, thông qua lễ ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn giai đoạn 2026 - 2030 tại Thủ đô Viêng Chăn sẽ mở ra động lực mới để tỉnh Hủa Phăn có những bước phát triển mới nhanh và bền vững. Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn tiếp tục được phát huy để xây dựng hai tỉnh ngày càng phát triển văn minh, hạnh phúc và truyền lại cho thế hệ mai sau.

Trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng cùng phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Bí thư Tỉnh ủy Phút Phăn Kẹo Vông Xay đã thống nhất các nội dung về thoả thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 và tiến hành ký kết trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tặng quà Bí thư Tỉnh ủy Phút Phăn Kẹo Vông Xay.

Bí thư Tỉnh ủy Phút Phăn Kẹo Vông Xay tặng quà Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh.

Đoàn đại biểu hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Phút Phăn Kẹo Vông Xay đã trao cho nhau những món quà giàu ý nghĩa về văn hóa, truyền thống lịch sử tốt đẹp giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

