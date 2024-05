Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm

Sáng 21/5, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), phòng chống ngộ độc thực phẩm (NĐTP). Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hoá.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hoá có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Cục Quản lý thị trường, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối Vệ sinh ATTP tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh.

Trong thời gian qua, công tác đảm bảo ATTP được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Cụ thể, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 17 về tăng cường công tác an ninh, ATTP trong tình hình mới; Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo về an toàn vệ sinh thực phẩm, các bộ, ban ngành và chính quyền địa phương đã vào cuộc, bước đầu đã có kết quả trong công tác đảm bảo an toàn và phòng chống NĐTP.

Bên cạnh đó, còn có 2 nội dung quan trọng trong lĩnh vực này cũng đã được triển khai và hướng dẫn cụ thể: Về thể chế đã có Luật ATTP, Nghị định 15 hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các văn bản quy phạm pháp luật của các ban, ngành liên quan... Về tổ chức thực hiện, cũng có đầy đủ hướng dẫn từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt ở cơ sở...

Tuy nhiên công tác triển khai vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, để xảy ra nhiều vụ NĐTP tương đối lớn ở Khánh Hoà, Đồng Nai, Vĩnh Phúc... ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động, người dân, sản xuất của doanh nghiệp...

Quang cảnh tại điểm cầu Bộ Y tế. (Ảnh chụp màn hình).

Theo thông tin của Bộ Y tế, giai đoạn 2014 - 2018, trung bình mỗi năm cả nước xảy ra 160 vụ NĐTP, với 4.573 người mắc, 24 ca tử vong. Giai đoạn 2019 - 2023 ghi nhận trung bình mỗi năm có 100 vụ NĐTP với 2.181 người mắc, 23 ca tử vong. Năm 2023, cả nước có 40 vụ NĐTP với 706 người mắc, 11 ca tử vong; trong đó, có 7 vụ có số người mắc trên 30 người.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, cả nước xảy ra 36 vụ NĐTP, với 2.138 người mắc (tăng 1.432 ca, chiếm 202,8% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, có 10 vụ quy mô mắc trên 30 người (tăng 3 vụ so với cùng kỳ). Tại các bếp ăn tập thể của khu công nghiệp, khu chế xuất xảy ra 3 vụ với 518 người mắc (tăng 457 ca so với cùng kỳ), không có ca tử vong. Tại bếp ăn các trường học xảy ra 2 vụ với 56 người mắc (giảm 115 ca so với cùng kỳ), không có ca tử vong. Trong 36 vụ NĐTP, có 2 vụ tìm ra nguyên nhân do hóa chất, 6 vụ do độc tố tự nhiên và 17 vụ không xác định nguyên nhân. Đặc biệt, có 11 vụ NĐTP liên quan đến vi sinh vật làm 1.241 người mắc, không ghi nhận trường hợp tử vong, chiếm 30,6% tổng số vụ nhưng chiếm tới 58% tổng số mắc.

Hình ảnh hội nghị tại các điểm cầu. (Ảnh chụp màn hình).

Qua kết quả điều tra, truy xuất nguồn gốc một số vụ NĐTP quy mô lớn, Bộ Y tế ghi nhận việc thực hiện các quy định về ATTP của một bộ phận chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa đầy đủ, thường xuyên. Một số cơ sở kinh doanh nông sản nhưng nhập nguyên liệu nông sản trôi nổi, không kiểm soát được chất lượng để cung cấp cho các đơn vị, người dân...

Quang cảnh tại điểm cầu Thanh Hoá.

Để dẫn đến tình trạng NĐTP có nguyên nhân khách quan như thời tiết nóng ẩm, phù hợp cho vi sinh vật phát triển, đặc biệt trong các sản phẩm có nguồn gốc động vật. Bên cạnh đó là sự phối hợp giữa các ban, ngành, UBND ở tuyến cơ sở chưa tốt... Một số địa phương thiếu nhân lực, vật lực trong thực hiện công tác bảo đảm ATTP, phòng chống NĐTP; do ảnh hưởng của thị trường, điều kiện kinh tế xã hội; do lợi nhuận; thậm chí một số doanh nghiệp định mức khẩu phần ăn cho người lao động ở mức thấp, sử dụng nguyên liệu giá rẻ, không bảo đảm an toàn. Ngoài ra, còn do nhận thức và ý thức của một bộ phận người dân về bảo đảm ATTP, phòng chống NĐTP chưa tốt.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, bàn các giải pháp về thể chế, cơ chế chính sách, về tổ chức thực hiện ở cơ sở và các cơ quan, đơn vị để đảm bảo ATTP và hạn chế tối đa NĐTP xảy ra ở mức độ thấp nhất, tử vong ít nhất.

Để bảo đảm ATTP, phòng chống NĐTP trong thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát và truy xuất nguồn gốc hàng hóa, nguyên liệu thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành y tế điều tra nguyên nhân khi có các vụ NĐTP xảy ra. Đồng thời đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về ATTP trong tình hình mới; các văn bản của Bộ Y tế về việc ngăn ngừa, xử lý NĐTP.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chỉ đạo đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo điều kiện ATTP trong các khâu chế biến; đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ và biện pháp phòng ngừa NĐTP, nhất là tại các điểm, khu du lịch, nhà ăn tập thể của trường học, khu công nghiệp... góp phần hạn chế thấp nhất số vụ NĐTP.

Tô Hà