Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp cuối năm

Tết Nguyên đán Ất Tỵ đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao. Đây cũng là thời điểm các loại hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ dễ trà trộn vào thị trường, gây nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Trước thực trạng đó, các lực lượng chức năng đã và đang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, hạn chế tối đa hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán tại Cửa hàng Winmart+ phường Hải Ninh (thị xã Nghi Sơn).

Thời điểm này, tại các chợ và cửa hàng, siêu thị trên địa bàn tỉnh đã bày bán đa dạng, phong phú các mặt hàng phục vụ tết như: thực phẩm bánh kẹo, nước ngọt, rượu, bia... Bà Nguyễn Thị Hảo, Cửa hàng trưởng Winmart+ phường Hải Ninh (thị xã Nghi Sơn), cho biết: "Đáp ứng nhu cầu mua sắm của Nhân dân, Winmart+ chuẩn bị nguồn hàng từ đầu tháng 12, nguồn hàng được kiểm tra khắt khe về an toàn thực phẩm, liên tục rà soát bảo đảm nguồn hàng hóa đến tay người tiêu dùng tốt nhất, đặc biệt là các mặt hàng tươi sống, thịt nguội, các mặt hàng phục vụ tết...".

Là khu vực trung tâm, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa lớn nên việc kiểm tra, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm để nhắc nhở, chấn chỉnh được các lực lượng chức năng TP Thanh Hóa hết sức quan tâm. Ngày 7/1/2025, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa ban hành Quyết định số 220/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp trước, trong và sau Tết Ất Tỵ. Theo đó, từ ngày 8/1/2025 đến 25/3/2025, đoàn kiểm tra liên ngành đã xây dựng lịch kiểm tra; tiến hành tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống; kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về ATTP. Trong đó, tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm vào nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp tết như: rượu, bia, bánh, kẹo...; những đầu mối sản xuất, nhập khẩu, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm...; tăng cường xử lý việc sản xuất, vận chuyển kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng...

Ông Bùi Khắc Phượng, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND TP Thanh Hóa, cho biết: Công tác kiểm tra, kiểm soát thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán luôn được thành phố tập trung cao độ, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm, bảo đảm ATTP cả trước, trong và sau tết cho người dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các loại hàng hóa phục vụ tết, việc sử dụng chất cấm, hóa chất độc hại trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm...

Thời điểm này, 3 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh đang tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại một số đơn vị và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tăng cường thanh, kiểm tra tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp tết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, ổn định thị trường thực phẩm cuối năm.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra quy trình sản xuất tại địa điểm sản xuất Công ty cổ phần nước mắm Thanh Hương.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, cho biết: "Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tập trung kiểm tra về công tác chỉ đạo, xây dựng ban hành và triển khai công tác bảo đảm ATTP; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới; hoạt động của các mô hình điểm ATTP, chuỗi thực phẩm an toàn đối với cơ quan quản lý, tham gia quản lý Nhà nước về ATTP. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm sẽ kiểm tra chất lượng, an toàn của sản phẩm; nguồn gốc, xuất xứ; đăng ký bản công bố/tự công bố sản phẩm; ghi nhãn; quảng cáo; lấy mẫu kiểm nghiệm... Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã cơ bản chấp hành những quy định pháp luật về ATTP; hồ sơ pháp lý, công bố sản phẩm, kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ, nguyên liệu sản xuất có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; chủ cơ sở và nhân viên thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo quy định và đã được tập huấn kiến thức về ATTP; hàng hóa bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của Nhân dân...".

Cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm cần tuân thủ nghiêm các quy định về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; người tiêu dùng cần lựa chọn mua hàng tại cơ sở uy tín, tuyệt đối, không sử dụng thực phẩm, đồ uống không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Bài và ảnh: Tô Hà