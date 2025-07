“Tấm thẻ BHYT giúp gia đình tôi an tâm hơn trong cuộc sống”

Đó là lời chia sẻ của một bệnh nhân tại “Gian hàng tuyên truyền chính sách BHYT, tư vấn, hỗ trợ bệnh nhân” ngày 1/7/2025, do BHXH khu vực VI và Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh phối hợp tổ chức tại bệnh viện. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7.

Tại “Gian hàng tuyên truyền chính sách BHYT, tư vấn, hỗ trợ bệnh nhân”, cán bộ tuyên truyền BHXH khu vực VI và đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh đã trực tiếp hướng dẫn, cung cấp cấp thông tin, hỗ trợ, giải đáp chế độ chính sách BHYT, đặc biệt là những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 theo Luật BHYT năm 2024; đồng thời hướng dẫn người nhà bệnh nhân sử dụng ứng dụng VssID,...

Để Luật BHYT năm 2024 sớm đi vào cuộc sống, trước đó BHXH khu vực VI đã triển khai tổ chức đồng bộ các hoạt đồng tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích, quyền lợi của chính sách BHYT, đồng thời giúp người dân hiểu sâu hơn về chế độ, chính sách BHYT, về mức hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia theo từng nhóm đối tượng.

Bà Ngô Thị Tuyết (phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ: “Chồng tôi bị tiểu đường đã nhập viện được 3 ngày, cả tôi và ông ấy đều làm nông và tham gia BHYT hộ gia đình, nếu không có tấm thẻ BHYT chắc ông nhà tôi chắc không sống nổi vì không có tiền trang trải viện phí...”.

Còn anh Đỗ Văn Đạt (xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa) cho biết: “Gia đình anh có 5 người, thì có tới 3 người tham gia BHYT hộ gia đình, còn 2 con đi làm công nhân may tham gia tham gia BHYT tại công ty, bản thân tôi bị thận, may có được tấm thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đỡ được rất nhiều chi phí. Vợ tôi cũng thường xuyên phải đi viện, nếu không có BHYT chắc sức khoẻ của vợ tôi không được ổn định đến bây giờ. Nhờ có tấm thẻ BHYT mà gia đình tôi như được thêm cái phao cứu sinh, an tâm hơn trong cuộc sống”.

Thông tin nhanh tại Gian hàng tuyên truyền, Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH khu vực VI đã cập nhật, thông tin đến bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân về những nội dung mới, quyền lợi mới được mở rộng khi người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng theo Luật BHXH năm 2024, Luật BHYT năm 2024.

Theo ông Trịnh Văn Hà, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, BHXH khu vực VI, với chức năng nhiệm vụ tuyên truyền, là “cầu nối” để đưa chính sách đến gần dân, phòng luôn đưa các hình thức tuyên truyền dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, giúp người dân, người lao động hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng để người dân chủ động tham gia.

