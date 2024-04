Sun Group tiếp tục đồng hành tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2024

Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF chính thức trở lại Đà Nẵng vào hè 2024 với chủ đề “Made in Unity – Kết nối toàn cầu – Rạng rỡ năm châu”, hứa hẹn tiếp tục chiêu đãi du khách bốn phương bằng những “bữa tiệc của giác quan” lộng lẫy trên không.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023.

Chiều 23/3, UBND TP. Đà Nẵng chính thức ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2024 với chủ đề “Made in Unity – Kết nối toàn cầu – Rạng rỡ năm châu”. Theo đó, Sun Group tiếp tục là đơn vị đồng hành cùng UBND thành phố Đà Nẵng, tài trợ và tổ chức thực hiện lễ hội pháo hoa năm nay.

DIFF 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 8/6 – 13/7/2024 tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn, với sự tham gia của 8 đội pháo, gồm 7 đội quốc tế (Pháp, Ý, Mỹ, Đức, Ba Lan, Trung Quốc, Phần Lan) và đội đại diện Việt Nam đến từ Đà Nẵng. Đặc biệt, DIFF 2024 chứng kiến sự góp mặt của 3 tân binh đến từ Đức, Trung Quốc và Mỹ, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ qua những màn trình diễn mãn nhãn.

Với chủ đề “Made in Unity – Kết nối toàn cầu – Rạng rỡ năm châu”, DIFF 2024 ghi dấu ấn 12 năm tổ chức, đạt nhiều thành công rực rỡ và được bạn bè năm châu yêu mến. Chủ đề này cũng truyền tải thông điệp về một thế giới hòa bình, hữu nghị, nhân văn và tôn vinh những giá trị truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Theo đó, đêm khai mạc DIFF 2024 sẽ diễn ra vào tối 8/6 với chủ đề “Made of Unique Culture – Tinh hoa văn hoá” cùng phần thi mở màn giữa đội Việt Nam và đương kim vô địch DIFF 2023 – Pháp. Các đêm tiếp theo sẽ lần lượt chứng kiến cuộc tranh tài giữa các đội: Ý – Mỹ (15/6) (Made of Nature Wisdom – Tuyệt tác thiên nhiên); Đức – Ba Lan (22/6) (Made of Love Inspiration –Tình yêu diệu kỳ); Trung Quốc – Phần Lan (29/6) (Made of Fairy Tales – Thế giới thần tiên) và đêm chung kết diễn ra vào 13/7 với tên gọi “Made of Young Generation – Nhịp đập tương lai”. Như thường niên, các đội pháo sẽ có 20-22 phút để trình diễn.

Đêm khai mạc và chung kết DIFF 2024 dự kiến cũng sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Năm nay, đội quán quân sẽ nhận được 20.000 USD, cúp và giấy chứng nhận. Đội Á quân nhận 10.000 USD, cúp và giấy chứng nhận. Tiếp nối sự yêu mến của khán giả từ DIFF 2023, DIFF 2024 sẽ tiếp tục có thêm giải Yêu thích nhất (do khán giả bình chọn), với giải thưởng 5.000 USD, cúp và giấy chứng nhận.

DIFF 2024 là lần thứ 12 Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được tổ chức bên bờ sông Hàn. Lần tổ chức gần nhất vào hè năm 2023, DIFF đã trở thành một thỏi nam châm hút khách đến Đà Nẵng, giúp ngành du lịch của thành phố sông Hàn bứt phá ngoạn mục sau Covid-19. Thống kê, trong giai đoạn tháng 6/2023 diễn ra Lễ hội, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 706.000 lượt - tăng 34,1% so với tháng cùng kỳ năm 2022. Công suất buồng phòng giai đoạn này thường xuyên đạt mức 70%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 1.874 tỷ đồng. Số lượng chuyến bay đến Đà Nẵng có giai đoạn lên đến 150 chuyến/ngày (gấp 1,5 lần thường nhật).

Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện đồng hành DIFF 2024 dự kiến cũng sẽ được tổ chức với quy mô lớn, nội dung phong phú, hấp dẫn từ triển lãm đến các buổi biểu diễn nghệ thuật và văn hóa, trải rộng trên địa bàn Đà Nẵng. Hàng loạt các địa điểm du lịch - giải trí nổi tiếng của thành phố như Sun World Ba Na Hills, Công viên châu Á- Asia Park... sẽ tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện âm nhạc, nghệ thuật đặc biệt hấp dẫn trong mùa pháo hoa năm nay. Đặc biệt, theo đại diện BTC, dự kiến để khai màn mùa pháo hoa năm nay, thành phố sẽ chiêu đãi du khách với show trình diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm Jetski & Flyboards do nhà sản xuất H2O của Úc thực hiện. Đây hứa hẹn sẽ là điểm nhấn làm nên sự khác biệt hoàn toàn của DIFF 2024 so với các mùa trước.

Sự trở lại của Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc định vị thành phố biển xinh đẹp này trên bản đồ du lịch quốc tế. DIFF 2024 được kỳ vọng tiếp tục trở thành sự kiện điểm nhấn, mang đến một “bữa tiệc mùa hè” thịnh soạn, thu hút du khách khắp nơi đến thành phố sông Hàn, góp phần giúp thành phố trở thành điểm hội tụ kết nối toàn cầu, “điểm đến sự kiện – lễ hội hàng đầu châu Á” như World Travel Awards từng 2 lần vinh danh.

Tùng Dương