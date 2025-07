Sun Group ra mắt tổ hợp căn hộ Sun Centro Town trung tâm Bãi Cháy, Quảng Ninh

Với quy mô gần 2.900 căn hộ view trực diện vịnh di sản Hạ Long, hưởng trọn hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế của quần thể Sun Elite City, tổ hợp Sun Centro Town không chỉ là nơi an cư - nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn là sản phẩm đầu tư sinh lời bền vững.

Tiếp nối sự kiện ra mắt đô thị nghỉ dưỡng – giải trí – thương mại Sun Elite City quy mô 324 ha tại trung tâm Bãi Cháy (Quảng Ninh), Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) chính thức giới thiệu tổ hợp căn hộ cao tầng Sun Centro Town tại vị trí trung tâm quần thể Sun Elite City. Dự án đáp ứng đa mục tiêu: an cư – đầu tư – nghỉ dưỡng lý tưởng giữa Bãi Cháy, trong bối cảnh khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ninh đang chuyển mình mạnh mẽ thành đô thị du lịch quốc tế.

Sun Centro Town sở hữu vị trí trung tâm Bãi Cháy, sát biển, view trọn 1.969 hòn đảo (Ảnh: Sun Property)

Trên diện tích hơn 1 ha, Sun Centro Town gồm 3 tòa tháp căn hộ cao 30 tầng được quy hoạch đồng bộ. Trong đó, tầng 1 và tầng 30 sở hữu chiều cao tới 7m, được bố trí làm shophouse chân đế, gym, spa, nhà hàng và tiện ích cao cấp; tầng 2-29 khai thác căn hộ du lịch và 1 tầng hầm gửi xe. Tổ hợp được thiết kế đa dạng các loại hình căn hộ từ studio, 1-3 PN, phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng: gia đình trẻ, chuyên gia, khách du lịch, nhà đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú hoặc tìm kiếm dòng sản phẩm sinh lời bền vững.

Với thiết kế lấy cảm hứng từ những hòn đảo trên vịnh Hạ Long cũng như truyền thuyết rồng thiêng hạ xuống vùng đất này, Sun Centro Town được kiến tạo phản chiếu vẻ đẹp lịch sử, văn hóa miền di sản. Những đường nét uốn lượn mạnh mẽ của hình rồng và những đảo đá vôi kỳ vĩ được khắc họa trên từng khối nhà, kết hợp vật liệu đa dạng để mô phỏng vẻ đẹp của thiên nhiên.

“Với thiết kế tối ưu ánh sáng, ban công thoáng rộng, tầm nhìn hướng vịnh di sản bao trọn 1.969 hòn đảo, các căn hộ tại đây mang lại không gian nghỉ dưỡng thư thái giữa trung tâm sôi động”, Kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ.

Quần thể đô thị nghỉ dưỡng Sun Elite City với đầy đủ tiện ích ở trung tâm Bãi Cháy. (Ảnh: Sun Property)

Là tổ hợp căn hộ đầu tiên ra mắt trong năm 2025 của đô thị Sun Elite City, Sun Centro Town nắm giữ vị trí chiến lược khi nằm ngay tâm mạch kết nối các phân khu, bao quanh bởi tuyến đường bao biển Kỳ Quan, quảng trường lễ hội Sun Carvival, tổ hợp công viên Sun World, các tuyến phố thương mại, chợ đêm VUI-Fest và chỉ cách Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long vài phút di chuyển. Vị trí đắc địa mang đến cho cư dân Sun Centro Town đặc quyền thưởng thức màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn sẽ được Sun Group tổ chức thường xuyên tại Bãi Cháy.

Nối tiếp những khu đô thị đã vận hành như Sun Grand City Feria, Sun Plaza Grand World - Shophouse Europe... Sun Property kiên định phát triển mô hình “đô thị nghỉ dưỡng kiểu mẫu” với tổ hợp Sun Centro Town, kiến tạo cộng đồng cư dân văn minh, đồng thời biến nơi đây thành biểu tượng của phong cách sống hiện đại, tiện nghi, kết nối giữa nhịp sống sôi động và thiên nhiên nguyên sơ.

Sun Centro Town cách Sun World Ha Long chỉ vài phút đi bộ (Ảnh: Sun Property)

Sun Centro Town kế thừa tiêu chuẩn vận hành BĐS cao cấp của Sun Group. Căn hộ được áp dụng tiêu chuẩn bàn giao full nội thất (trừ thiết bị điện tử), đi kèm với dịch vụ vận hành tòa nhà chuyên nghiệp, hệ thống an ninh đa lớp... giúp chủ sở hữu an tâm an cư, nghỉ dưỡng hoặc nhanh chóng khai thác cho thuê. Ngoài ra, cư dân còn được hưởng hệ tiện ích nội khu như bể bơi mái kính dài 50m, phòng gym, spa, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng cao cấp..., giúp nâng tầm trải nghiệm sống.

Nhà hàng cao cấp trên tầng mái là một trong những tiện ích nâng tầm trải nghiệm cho cư dân và du khách. (Ảnh: Sun Property)

Đáng chú ý, Sun Centro Town hưởng lợi trực tiếp từ toàn bộ hệ sinh thái tiện ích của đại đô thị Sun Elite City như: quảng trường lễ hội quy mô lớn, tuyến phố kinh tế đêm sôi động, công viên Sun World, nhà hát biểu diễn ngoài trời, tổ hợp trung tâm thương mại, bến du thuyền... Như vậy cư dân không chỉ sống trong môi trường tiện nghi, mà còn dễ dàng kết nối, trải nghiệm, hòa mình vào nhịp sống sôi động của “đô thị không ngủ” bên vịnh di sản.

“Sun Centro Town là dấu mốc hình thành cộng đồng cư dân tinh hoa trong lòng quần thể Sun Elite City. Không chỉ là một dự án căn hộ đơn thuần, đây là nơi hội tụ các giá trị sống tinh túy nhất: “trung tâm đô thị – sát vịnh biển di sản – kết nối tiện ích đa tầng”. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm Bãi Cháy ngày càng khan hiếm, chúng tôi tin rằng Sun Centro Town sẽ là sản phẩm tiên phong thu hút cư dân ở thực lẫn nhà đầu tư”, ông Nguyễn Cao Cường, Tổng Giám đốc Sun Property nhận định.

Cư dân thường xuyên được hòa mình vào bầu không khí lễ hội, mua sắm ngay gần dự án. (Ảnh: Sun Property)

Với hàng chục triệu lượt khách du lịch đổ về Quảng Ninh mỗi năm, nhu cầu lưu trú chất lượng cao ngày càng lớn, mở ra cơ hội khai thác dịch vụ lưu trú ngắn ngày cho các căn hộ được đầu tư bài bản như Sun Centro Town. Theo các chuyên gia, đây sẽ là lựa chọn đầu tư có khả năng sinh lời tức thì ngay khi nhận nhà nhờ lợi thế vị trí trung tâm vịnh di sản – bao quanh bởi những điểm “must-come” sôi động đã thành hình.

Nơi đây còn là “át chủ bài” quan trọng trong chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái an cư – nghỉ dưỡng – giải trí – thương mại – đầu tư tỷ đô của Sun Group tại Quảng Ninh. Trước đó, Tập đoàn đã để lại dấu ấn rõ nét với các dự án như Sun World Ha Long, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, khu nghỉ dưỡng Sun Grand City Feria, Oakwood Ha Long... từng bước kiến tạo “thành phố lễ hội ven vịnh” xứng tầm quốc tế. Sun Centro Town, với vai trò là tổ hợp căn hộ đầu tiên của Sun Elite City, sẽ là cột mốc quan trọng mở ra chương mới cho hành trình hiện thực hóa tầm nhìn đó.

NL