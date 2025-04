Sony Pictures ra mắt 4 bộ phim về ban nhạc huyền thoại The Beatles vào năm 2028

Hãng Sony Pictures ngày 31/3 thông báo sẽ kể câu chuyện về ban nhạc huyền thoại The Beatles qua 4 bộ phim riêng biệt, dự kiến ra mắt vào tháng 4/2028.

Các thành viên ban nhạc The Beatles tại sân bay John F. Kennedy ở New York, Mỹ, ngày 9/2/1964. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đạo diễn Sam Mendes cùng ngày cũng đã công bố dàn diễn viên chính cho dự án này tại sự kiện CinemaCon ở Las Vegas (Mỹ).

Cụ thể, Paul Mescal sẽ vào vai Paul McCartney, Harris Dickinson thủ vai John Lennon, trong khi Barry Keoghan đóng vai Ringo Starr và Joseph Quinn đảm nhận nhân vật George Harrison.

Theo đạo diễn Mendes, mỗi bộ phim sẽ được kể từ góc nhìn của một thành viên trong nhóm The Beatles, qua đó giúp khán giả có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của họ.

Phát biểu trên sân khấu CinemaCon, đạo diễn Mendes nêu rõ: "Họ là 4 cá nhân rất khác biệt. Bộ phim sẽ là cơ hội để hiểu họ một cách rõ nét hơn."

Đạo diễn Sam Mendes mô tả đây là “trải nghiệm điện ảnh có thể xem liên tục đầu tiên trên màn ảnh rộng” khi cả 4 bộ phim sẽ ra mắt trong cùng một tháng.

Giám đốc điều hành (CEO) của Sony Pictures - ông Tom Rothman cũng tự tin khẳng định: "Chúng tôi sẽ thống lĩnh nền văn hóa trong tháng đó."

Việc quay phim dự kiến sẽ kéo dài hơn 1 năm và thứ tự phát hành của 4 bộ phim vẫn chưa được tiết lộ.

Đạo diễn Mendes chia sẻ rằng ông đã ấp ủ ý tưởng làm một bộ phim về The Beatles từ lâu nhưng luôn cảm thấy câu chuyện của nhóm quá lớn để gói gọn trong một tác phẩm duy nhất.

Ý tưởng chuyển thể thành loạt phim truyền hình cũng không phù hợp, do đó ông quyết định thực hiện dự án theo cách đặc biệt này.

Sony Pictures công bố dàn diễn viên của The Beatles (từ trái sang phải) Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Barry Keoghan (Ringo Starr) và Joseph Quinn (George Harrison). (Ảnh: Sony Pictures)

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh ngành điện ảnh Hollywood đang gặp nhiều khó khăn. Dù năm 2025 từng được kỳ vọng sẽ là thời điểm phục hồi mạnh mẽ, nhưng doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ hiện chỉ đạt 1,3 tỷ USD, thấp hơn 7% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhiều tác phẩm lớn như "Snow White" (Nàng Bạch Tuyết) phiên bản live-action (có người thật đóng) của Disney và phim khoa học viễn tưởng "Mickey 17" đã thất bại thảm hại.

Với hàng loạt dự án đầy tham vọng, Hollywood đang kỳ vọng có thể vực dậy ngành công nghiệp điện ảnh và đưa khán giả trở lại rạp chiếu phim sau giai đoạn khó khăn kéo dài.

Sự kiện CinemaCon, đang diễn ra tại Caesars Palace, là cơ hội quan trọng để các hãng phim giới thiệu những dự án lớn nhằm lấy lại niềm tin từ chủ rạp. Bên cạnh thông tin về loạt phim The Beatles, Sony cũng hé lộ kế hoạch cho những dự án quan trọng khác như "Spider-Man: Brand New Day" (ra mắt tháng 7/2026) và "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" (dự kiến tháng 6/2027).

Ngoài Sony, các hãng phim lớn cũng tận dụng CinemaCon để công bố hàng loạt dự án hấp dẫn.

Warner Bros. đặt nhiều kỳ vọng vào "One Battle After Another" của Leonardo DiCaprio và bộ phim "Superman" mới nhằm hồi sinh vũ trụ DC.

Trong khi đó, Paramount tiếp tục chuỗi thành công với phần phim mới của "Mission: Impossible" với những tin đồn về sự xuất hiện bất ngờ của Tom Cruise trên sân khấu.

Trong khi đó, Universal Pictures sẽ giới thiệu phần tiếp theo của "Jurassic World" và "Wicked," còn Lionsgate hứa hẹn mang đến những pha hành động mãn nhãn trong loạt phim "John Wick."

Disney - với hàng loạt bom tấn từ Marvel đến "Avatar" phần mới - sẽ khép lại sự kiện CinemaCon vào tối 3/4 tới./.

Theo TTXVN