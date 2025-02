Số ca nhập viện do tai nạn giao thông, pháo nổ và ngộ độc thực phẩm Tết Nguyên đán tăng

Trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ 26/1 đến 1/2, tức 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), các bệnh viện trong tỉnh đã bảo đảm tốt công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Trong dịp Tết, số ca nhập viện do tai nạn giao thông, pháo nổ và ngộ độc thực phẩm tăng.

Phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong dịp Tết.

Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, ngành Y tế đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo công tác y tế dịp Tết; các bệnh viện và cơ sở y tế đã tổ chức trực cấp cứu 24/24 giờ, bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, bảo đảm cấp cứu kịp thời bệnh nhân trong dịp Tết; thăm hỏi những người bệnh còn nằm điều trị trong những ngày Tết.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, do chuẩn bị tốt các điều kiện nhân lực, vật lực nên đã đảm bảo tốt công tác cấp cứu, điều trị nội trú trong những ngày Tết. Trong những ngày nghỉ Tết, số lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu không biến động nhiều so với ngày thường. Song số ca cấp cứu vì tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt và các bệnh lý mạn tính tăng mạnh. Tuy nhiên, so với dịp tết Nguyên đán 2024, số ca nặng, nguy kịch giảm.

Bác sĩ CKII Dương Thị Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Để bảo đảm việc cấp cứu, thu dung và điều trị bệnh nhân trong dịp Tết, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch điều động nhân lực, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế, dự trù số lượng thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm và các phương án hậu cần, dự phòng cho mọi hoạt động khám, chữa bệnh. Bệnh viện bố trí kíp trực 24/24 giờ, điều động nhân lực làm việc tăng cường, bảo đảm trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hậu cần và trực bảo vệ. Dự kiến những ngày tới bệnh nhân sẽ gia tăng nên bệnh viện cũng đã sẵn sàng các phương án. Đặc biệt ngày mùng 6 tháng Giêng bệnh viện sẽ tổ chức lễ hội xuân hồng để khắc phục tình trạng thiếu máu.

Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực thăm hỏi, chúc Tết bệnh nhân.

Trong kỳ nghỉ Tết kéo dài, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực và vật lực để đảm bảo công tác y tế diễn ra thông suốt. Có hơn 1.000 bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện trong dịp Tết, trong đó có 450 ca cấp cứu, tai nạn. Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế luôn sẵn sàng ứng trực 24/24, đảm bảo công tác cấp cứu và điều trị diễn ra nhanh chóng, hiệu quả. Ngoài ra, Ban lãnh đạo bệnh viện cũng đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và hậu cần trong dịp Tết. Hoạt động thăm hỏi và chúc Tết bệnh nhân của Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực không chỉ thể hiện trách nhiệm, sự tận tâm trong chăm sóc sức khỏe mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái đến cộng đồng.

Bệnh nhân phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, trong 7 ngày (từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), toàn tỉnh có gần 19.000 bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế (tăng 50,6% so với năm 2024), trong đó có 564 bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện (tăng hơn 45% so với Tết 2024), 27 ca tai nạn do pháo nổ, pháo hoa phải nhập viện, tăng 50%. Số ca nhập viện do ngộ độc thực phẩm tăng hơn 90%, không có ca bệnh nặng, nguy kịch. Để đáp ứng nhu cầu khám bệnh của người dân và giảm áp lực sau kỳ nghỉ Tết, từ ngày mùng 4 Tết, hầu hết các bệnh viện đã tổ chức các phòng khám khám bệnh thông thường cho người dân.

Tiến sĩ Nguyễn Bá Cẩn, Quyền Giám đốc Sở Y tế cho biết, trong Tết, Sở Y tế đã tổ chức 3 đoàn đi kiểm tra, chúc tết tại 10 đơn vị trong ngành. Qua kiểm tra, 10/10 đơn vị đều tổ chức tốt công tác thường trực cấp cứu 24/24h khám và điều trị cho bệnh nhân, có lịch phân công trực cụ thể trong các ngày nghỉ tết, đồng thời chuẩn bị đủ các chế độ, chính sách theo quy định cho người bệnh trong dịp tết. Lãnh đạo Sở đã tổ chức kiểm tra hoạt động của các kíp trực, gặp mặt, thăm hỏi tặng quà, động viên chúc tết các bệnh nhân nặng tại các khoa Hồi sức cấp cứu còn nằm lại tại các bệnh viện đêm Giao thừa.

Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa Hoàng Bình Yên kiểm tra, động viên các cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ giám sát, phòng chống dịch bệnh tại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo trong dịp tết.

Chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là Sởi, Sốt xuất huyết, các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mùa Đông - Xuân, dịch bệnh nguy hiểm mới nổi có khả năng xâm nhập vào nước ta. Tiếp tục theo dõi, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan, bùng phát lan rộng ra cộng đồng. Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu để phát hiện sớm, cách ly, xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ, trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan vào Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ổn định. Chỉ đạo các phòng và đơn vị liên quan phối hợp với các ngành chức năng của huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, đảm bảo các biện pháp vệ sinh phòng bệnh để phòng chống các bệnh qua đường tiêu hoá, đường hô hấp, ngộ độc thức ăn,... kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm theo quy định.

Tô Hà