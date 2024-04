Sản phẩm tiền liệt tuyến Vương Bảo nhận giải thưởng chất lượng ASEAN 2024

Ngày 20/4/2024, tại Marina Bay Sands, Singapore, Thương hiệu Vương Bảo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã vinh dự nhận giải thưởng Sản phẩm chất lượng ASEAN 2024.

Lễ công bố Thương hiệu Mạnh ASEAN là sự kiện truyền thông mang tầm quốc tế quy tụ những thương hiệu, doanh nhân, doanh nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Lễ trao giải được tổ chức hàng năm để công nhận và vinh danh những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, được ban tổ chức xét chọn nghiêm ngặt dựa trên nhiều tiêu chí:

- Là thương hiệu uy tín đầu ngành tại thị trường ASEAN

- Là sản phẩm, dịch vụ chất lượng đang lưu hành trên thị trường Quốc tế và khu vực Asean có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh

- Là sản phẩm thân thiện với môi trường và có trách nhiệm với người tiêu dùng,...

Vượt qua hàng nghìn hồ sơ dự tuyển, Thương hiệu Vương Bảo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã xuất sắc nhận giải thưởng Sản phẩm chất lượng ASEAN 2024.

Vương Bảo là dòng sản phẩm dòng sản phẩm thảo dược dùng tốt cho nam giới có phì đại tiền liệt tuyến. Sản phẩm được ứng dụng từ đề tài nghiên cứu khoa học về thảo dược, với các thành phần như cao náng hoa trắng, cao ngải nhật, cao tàu bay, cao lá cây hoa ban, cao hải trung kim, cao sài hồ nam, cao đơn kim, cao ngũ sắc.

Sản phẩm Vương Bảo được chứng nhận có tác dụng giảm kích thước u phì đại tiền liệt tuyến ở nam giới

Sản phẩm Vương Bảo được nghiên cứu và phát triển dựa trên các bài thuốc y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, sử dụng các loại thảo dược quý, nhiều hoạt chất hữu ích để hỗ trợ giải quyết những vấn đề sức khỏe con người. Đặc biệt, thành phần náng hoa trắng có trong sản phẩm Vương Bảo đã được chuyển giao từ đề tài nghiên cấp bộ của Tiến sĩ Nguyễn Bá Hoạt - Viện Dược liệu trung ương.

Đề tài đã chứng minh náng hoa trắng có khả năng giảm u phì đại tuyến tiền liệt lên tới 35,4%, hạn chế sự tiến triển của khối u xơ lành tính thành u ác tính mà không có bất cứ tác dụng phụ nào, cao hơn tân dược chỉ giảm 26%

Hiệu quả của sản phẩm đã được đánh giá bằng nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương. Không chỉ giảm kích thước và các triệu chứng rối loạn tiểu tiện, mà còn an toàn khi người cao tuổi có các bệnh nền khác.

Vương Bảo được sản xuất bởi Công ty Dược phẩm Thái Minh, toàn bộ quy trình sản xuất đều thực hiện trên dây chuyền đạt chuẩn GMP của WHO. Nhà máy Thái Minh Hitech cũng đạt được chứng chỉ chất lượng Quốc tế ISO 17025, đảm bảo chất lượng sản phẩm được kiểm chứng và an toàn khi đến tay khách hàng. Sau 10 năm có mặt trên thị trường, Vương Bảo đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của khách hàng trong và ngoài nước, sản phẩm có lượng tiêu thụ tốt tại các chuỗi nhà thuốc Long Châu, An Khang, Pharmacy cùng nhiều nhà thuốc lớn nhỏ trên cả nước.

Sản phẩm Vương Bảo có mặt tại các chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc

Với 10 chất lượng và uy tín của mình, Vương Bảo không chỉ được nhiều bệnh nhân tin dùng mà còn được diễn đàn các doanh nghiệp Việt Nam - ASEAN trao tặng giải thưởng danh giá. Đây là lần thứ 2 Vương Bảo nhận giải Sản phẩm chất lượng ASEAN liên tiếp 2023 tại Malaysia và 2024 tại Singapore. Giải thưởng là niềm tự hào cho thảo dược Việt Nam và là bước tiến để Vương Bảo vươn ra quốc tế.

Trong thời gian tới, Công ty Dược phẩm Thái Minh sẽ tiếp tục phấn đấu để thương hiệu Vương Bảo trở thành thương hiệu bảo vệ sức khỏe hàng đầu, mang đến cho người tiêu dùng các sản phẩm hiệu quả, an toàn.

