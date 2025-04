Robot Trung Quốc đua với con người trong giải bán marathon đầu tiên trên thế giới

Hơn 20 robot hai chân đã tham gia cuộc thi bán marathon đầu tiên trên thế giới tại Trung Quốc diễn ra hôm nay (19/4)

Tiangong Ultra, một robot hình người, chạy qua vạch đích trong Giải bán marathon dành cho robot hình người E-Town, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 19/4/2025.

Các đội từ nhiều công ty và trường đại học đã tham gia cuộc đua, một cuộc trình diễn cho thấy những tiến bộ của Trung Quốc trong công nghệ robot hình người khi nước này đang đuổi kịp Mỹ, quốc gia vẫn tự hào về các mô hình tinh vi.

Người đứng đầu nhóm chiến thắng cho biết robot của họ, mặc dù bị con người đánh bại trong cuộc đua đặc biệt này, cũng ngang ngửa với các mô hình tương tự từ phương Tây.

Với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, những chú robot chạy qua quận Yizhuang, phía đông nam Bắc Kinh, nơi có nhiều công ty công nghệ. Các robot được đưa ra thi đấu với 12.000 thí sinh là con người, chạy song song với nhau trên một làn đường có rào chắn.

Theo tờ báo Beijing Daily, sau khi khởi hành từ một công viên, các robot tham gia phải vượt qua những con dốc thoai thoải và đường đua quanh co dài 21 km trước khi về đích.

Cũng giống như người chạy bộ cần bổ sung nước, các thí sinh robot được phép thay pin mới trong suốt cuộc đua. Các công ty cũng được phép đổi robot khi không thể thi đấu, mặc dù mỗi lần thay thế đều bị phạt 10 phút.

Robot đầu tiên về đích, Tiangong Ultra - do Trung tâm Đổi mới Robot Hình người Bắc Kinh tạo ra, đã hoàn thành chặng đường trong 2 giờ 40 phút. Con số này kém gần 2 giờ so với kỷ lục thế giới của con người là 56 phút 42, do vận động viên chạy bộ người Uganda Jacob Kiplimo nắm giữ.

Tang Jian, giám đốc công nghệ của trung tâm đổi mới robot, cho biết hiệu suất của Tiangong Ultra được hỗ trợ bởi đôi chân dài và thuật toán cho phép nó bắt chước cách con người chạy marathon.

Tang Jian cho biết: “Tôi không muốn khoe khoang nhưng tôi nghĩ không có công ty robot nào khác ở phương Tây có thể sánh được với thành tích thể thao của Tiangong”, đồng thời nói thêm robot này chỉ thay pin 3 lần trong suốt cuộc đua.

