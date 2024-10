Quyết tâm hoàn thành đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống trong tháng 10/2024

Chiều 17/10, Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng đã tổ chức hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án lưới điện nhập khẩu điện Lào và một số dự án đường dây trọng điểm khác. Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá.

Tại điểm cầu Thanh Hoá, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) dự hội nghị.

Dự án Đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống đi qua địa bàn huyện Như Xuân.

Dự án Đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống dài khoảng 130km, gồm 2 mạch, từ điểm đấu nối G1 (tại biên giới Việt Nam - Lào) đến Trạm biến áp 220kV Nông Cống, gồm 299 vị trí móng cột và 99 khoảng néo hành lang tuyến, đi qua 2 tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An.

Trên địa bàn Thanh Hoá, dự án có chiều dài 52,14km, bao gồm 125 vị trí móng cột và 47 khoảng néo hành lang tuyến, đi qua địa bàn 3 huyện: Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống.

Hiện dự án đã đúc móng 294/299 vị trí, đang thi công 5/299 vị trí; dựng cột 287/299 vị trí, đang lắp dựng 7/299 vị trí; đã hoàn thành kéo dây 61/99 khoảng néo, đang kéo dây 11/99 khoảng néo.

Hiện nay, công tác thực hiện dự án còn gặp một số vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cụ thể, phần hành lang an toàn của 4/99 khoảng néo trên địa bàn huyện Quế Phong (Nghệ An) chưa bàn giao mặt bằng do chưa nhận được đồng thuận của Nhân dân hoặc chưa giải toả hành lang. Đoạn tuyến từ vị trí 196 - 206 qua Trại giam Thanh Lâm tại huyện Như Thanh đã hoàn thành đúc móng, dựng cột nhưng chưa thi công kéo dây do vướng thủ tục bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất.

Cùng với đó, trên địa bàn 3 huyện của tỉnh Thanh Hoá có tuyến đường dây đi qua tồn tại 34 khoảng néo chưa được giải toả hành lang, trong đó có 18 khoảng néo trên địa bàn huyện Như Xuân; 14 khoảng néo trên địa bàn huyện Như Thanh và 2 khoảng néo trên địa bàn huyện Nông Cống.

Tại hội nghị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã kiến nghị UBND các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An chỉ đạo các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, tổ chức giải toả hành lang tuyến dự án; đồng thời phối hợp thực hiện đề xuất những vướng mắc trong công tác thu hồi đất tại Trại giam Thanh Lâm để chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức kéo dây, sớm đưa dự án vào vận hành, khai thác.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã báo cáo và khẳng định sẽ chỉ đạo 3 huyện Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân cùng phối hợp với NPMB tổ chức lực lượng, trong vòng 7 ngày tới sẽ giải toả toàn bộ 34 khoảng néo còn tồn tại cây cối trong hành lang tuyến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ, tháo gỡ một số khó khăn để chủ đầu tư hoàn thành công tác thi công qua địa bàn.

Tỉnh Thanh Hoá cũng đề nghị Bộ Công Thương vào cuộc hỗ trợ việc thu hồi đất của 11 vị trí móng cột qua Trại giam Thanh Lâm.

Theo đó, ngày 1/10/2024, NPMB đã có công văn gửi Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại - H02 - Bộ Công an đề nghị có ý kiến với Trại giam Thanh Lâm tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện công tác kéo dây từ cột vị trí 196 đến vị trí 206; tuy nhiên đến nay, Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại - H02 vẫn chưa có ý kiến đồng ý cho kéo dây.

Để bảo đảm tiến độ dự án, tỉnh Thanh Hoá đề nghị Bộ trưởng Bộ Công thương kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ, chấp thuận cho phép chủ đầu tư thực hiện công tác thi công song song với quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, để nhanh chóng đưa Dự án Đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống đi vào vận hành, Bộ sẽ sớm thực hiện việc tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại Trại giam Thanh Lâm, tạo điều kiện cho chủ đầu tư và nhà thầu triển khai kéo dây các khoảng néo còn lại.

Bộ trưởng Bộ Công thương đề nghị tỉnh Thanh Hoá sớm tổ chức lực lượng và thủ tục tiến hành giải toả hành lang tuyến; đồng thời bảo đảm công tác an ninh - trật tự cho công tác kéo dây và chuẩn bị các điều kiện để dự án đi vào đóng điện, vận hành.

Được biết, ngoài mục tiêu đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện khu vực miền Bắc, Dự án Đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống còn nhằm hiện thực hoá chủ trương hợp tác năng lượng giữa hai nước Việt Nam - Lào.

