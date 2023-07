Hội đàm giữa Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa và Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Chiều 12-7, tại TP Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa đã tổ chức hội đàm với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hủa Phăn (Lào). Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng BĐBP Thanh Hóa và Đại tá Phăn Sỉ Xòn My Xay, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn, đồng chủ trì hội đàm.

Toàn cảnh hội đàm.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác biên phòng và biên bản hội đàm đã ký, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa và Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm Nghị định thư về đường biên và mốc quốc giới; Hiệp định về Quy chế khu vực biên giới, cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào và các văn bản liên quan mà Chính phủ hai nước đã ký kết; thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra, bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Việt Nam - Lào.

Thời gian qua, các đồn Biên phòng của BĐBP Thanh Hóa đã phối hợp với Đại đội bảo vệ biên giới của Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn tuần tra song phương, gặp gỡ trên biên giới được 49 lượt/1.176 cán bộ, chiến sĩ tham gia, bảo vệ nguyên trạng đường biên, mốc giới.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho 20 cán bộ Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn; chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (15-9-1962 - 15-9-2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2022) và 55 năm ký kết hợp tác hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (2-5-1967 - 2-5-2022); đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hai bên biên giới, giữa 17 cặp bản kết nghĩa; tham gia củng cố cơ sở chính trị tại các cụm bản giáp biên giới.

Với tình đoàn kết gắn bó keo sơn, nhân dịp Tết và các ngày lễ trong năm, BĐBP Thanh Hóa đã đến thăm và tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền của bạn trị giá 205 triệu đồng; đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ vật chất cho Đại đội 214, 215 và 216 để giúp bạn xây dựng củng cố lại doanh trại phục vụ sinh hoạt, công tác. Huy động nguồn đóng góp từ cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ bạn trị giá khoảng 102 triệu đồng; thực hiện Chương trình “Nâng bước trẻ em Lào đến trường”, 11 đồn Biên phòng của BĐBP Thanh Hóa đang đỡ đầu 11 cháu học sinh Lào đến trường…

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng BĐBP Thanh Hóa và Đại tá Phăn Sỉ Xòn My Xay, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn ký kết, trao biên bản ghi nhớ hội đàm.

Trên tinh thần cởi mở, thân mật, đoàn kết đặc biệt, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa và Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn đã thống nhất ký kết nhiều nội dung quan trọng như: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Cục BĐBP, Bộ Tổng tham mưu QĐND Lào. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật cho Nhân dân hai bên biên giới. Tăng cường trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến tội phạm an ninh quốc gia, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Tích cực giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, công tác Đảng, công tác chính trị. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các đơn vị cơ sở nhằm tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên. Tiếp tục duy trì hoạt động kết nghĩa giữ bản với bản, cụm dân cư hai bên biên giới, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Cũng theo thống nhất tại hội đàm, BĐBP Thanh Hóa sẽ mở lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ biên giới cho 20 cán bộ quân sự của tỉnh Hủa Phăn vào tháng 9-2023.

Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa tặng quà lưu niệm cho Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn.

Các đại biểu 2 đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Trước đó, đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn đã đến thăm Đồn Biên phòng Sầm Sơn, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn và Hải đội 2 Biên phòng Thanh Hóa.

Quốc Toản