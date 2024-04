Quảng Ninh nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xác định XDNTM chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2015, xã Quảng Ninh (Quảng Xương) đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Hệ thống đường giao thông nông thôn xã Quảng Ninh được kiên cố, mở rộng khang trang đảm bảo các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong quá trình triển khai, xã luôn xác định tiêu chí thu nhập là quan trọng nhất nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Do đó, xã đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân tập trung tích tụ ruộng đất, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi và thay đổi tập quán canh tác cũ, đưa các cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Hiện địa phương đã quy hoạch thành các vùng chuyên canh sản xuất các loại lúa lai, lúa thuần năng suất chất lượng hiệu quả cao, với quy mô 105ha và được liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với Công ty TNHH nông nghiệp Hoàng Phát. Vận động Nhân dân chuyển đổi 5,7ha diện tích sản xuất kém hiệu quả sang các mô hình có hiệu quả kinh tế cao, trong đó có 2 mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ quy mô 3ha và mô hình nuôi gà đẻ trứng 2,7ha mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện, toàn xã đã xây dựng và phát triển được 126 cơ sở chăn nuôi đã và đang phát huy hiệu quả, trong đó 1 trang trại chăn nuôi lợn, 1 trang trại chăn nuôi gà, 3 gia trại lúa cá và chăn nuôi tổng hợp, 121 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, xã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển các loại ngành nghề như xây dựng, vận tải, cơ khí, nghề mộc, dịch vụ thương mại... Đến nay, trên địa bàn xã có 34 doanh nghiệp, 1 HTX, 424 hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, 61 xe ô tô vận tải các loại, 36 máy cày bừa, 6 máy gặt đập liên hoàn... Từ những hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, cơ cấu kinh tế hợp lý và các nguồn thu khác, đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã những năm gần đây đạt trên 15%. Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người đạt 58,32 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%. Thu nhập tăng là điều kiện để Nhân dân chung tay, góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Sau hơn 10 năm XDNTM và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí bền vững, đến nay các cơ sở hạ tầng trong toàn xã được củng cố, hoàn thiện; sân vận động, nhà văn hóa đa năng được xây mới với quy mô 250 chỗ ngồi, 5 phòng chức năng và các công trình phụ trợ; 5/5 thôn có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn; 100% đường giao thông liên xã, đường trục thôn được nhựa hóa, bê tông hóa, lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh; 100% đường trục chính nội đồng, kênh mương được cứng hóa, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và vận chuyển hàng hóa cho người dân; các hình thức tổ chức sản xuất ngày càng phát triển, các mô hình sản xuất đem lại giá trị kinh tế cao được khuyến khích áp dụng; chính sách an sinh xã hội được quan tâm, văn hóa - xã hội ngày càng đổi mới, diện mạo nông thôn thêm càng khởi sắc, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định...

Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh Mai Xuân Chiến, cho biết: Từ năm 2011 đến nay toàn xã đã huy động được trên 435,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó Nhân dân đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi trên 6 tỷ đồng; chỉnh trang, xây dựng nhà ở 350 tỷ đồng. Ngoài ra, địa phương vận động Nhân dân hiến 2.500m2 đất để làm đường giao thông và huy động hơn 1.600 ngày công để kè ao, làm vệ sinh môi trường, trồng hoa ven đường... Với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng cao cùng nhiều thay đổi tích cực, năm 2023 Quảng Ninh được công nhận xã NTM nâng cao; 2 thôn Ninh Phúc và Ninh Dụ được công nhận thôn NTM kiểu mẫu; thôn Ước Thành đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thôn NTM kiểu mẫu. Xã đang phấn đấu sớm hoàn thành các tiêu chí để được công nhận xã NTM kiểu mẫu.

Bài và ảnh: Công Quang