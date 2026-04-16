Quán triệt kết luận của Bộ Chính trị về kết quả giám sát đợt 1, triển khai kiểm tra đợt 2 tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Chiều 16/4, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa để quán triệt kết luận của Bộ Chính trị về kết quả giám sát đợt 1 và triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, ngành có liên quan.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 đã quán triệt kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Theo đó, qua kiểm tra, giám sát đợt 1 cho thấy: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thể hiện sự chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành chương trình thực hiện Nghị quyết và kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết bằng các kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm tra, giám sát đợt 1, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn Kiểm tra, giám sát số 15 cũng triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Theo đó, nội dung kiểm tra đợt 2 tập trung vào 4 vấn đề, gồm: Tổ chức hoạt động các địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nghiêm túc tiếp thu Kết luận của Bộ Chính trị, đồng thời trân trọng cảm ơn những đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực tế của đoàn Kiểm tra, giám sát số 15. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kết quả kiểm tra, giám sát có ý nghĩa rất quan trọng, giúp Ban thường vụ Tỉnh ủy nhìn nhận đúng đắn về kết quả quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Từ đó, phát huy những mặt tích cực, những việc đã làm tốt; đề ra giải pháp hiệu quả để khắc phục những hạn chế còn tồn tại; giữ vững sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; phát huy đầy đủ chức năng của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái yêu cầu tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện; cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, đầy đủ, khách quan, chính xác; tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn làm việc để đạt kết quả cao nhất.

Minh Hiếu