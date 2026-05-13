PVOIL Thanh Hóa triển khai bán xăng sinh học E10 tại 61 cửa hàng xăng dầu từ 15/5

Thực hiện chủ trương thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường, từ ngày 15/5, Công ty TNHH MTV Xăng dầu dầu khí Thanh Hóa sẽ chính thức triển khai bán xăng sinh học E10 tại toàn bộ 61 cửa hàng xăng dầu trực thuộc.

Khách đổ xăng E10 tại cửa hàng xăng của PVOIL Thanh Hóa.

Xăng E10 do Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) trực tiếp pha chế và cung ứng ra thị trường, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành. Qua quá trình vận hành thực tế, loại nhiên liệu này cho thấy khả năng hoạt động ổn định trên các phương tiện cơ giới và đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng.

Việc đưa xăng sinh học E10 vào kinh doanh không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu mà còn từng bước giúp thị trường và người tiêu dùng làm quen với loại nhiên liệu mới, hướng tới xu thế sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của Tổng Công ty đều đã được Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quốc gia thẩm định và cấp giấy phép hoạt động. Quy trình pha chế được kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các công đoạn, từ tiếp nhận nguyên liệu, phối trộn đến kiểm tra chất lượng trước khi xuất bán. Cùng với đó, công tác chứng nhận hợp quy sản phẩm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm xăng E10 đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và an toàn theo quy định của pháp luật.

Việc PVOIL Thanh Hóa đồng loạt triển khai bán xăng E10 tại 61 cửa hàng xăng dầu trực thuộc đánh dấu bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học tại địa phương, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Nguyễn Lương