Phường Hàm Rồng ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện

Sáng 18/6, UBND phường Hàm Rồng phối hợp với Điện lực Hạc Thành - Công ty Điện lực Thanh Hóa ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện năm 2026. Hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành lưới điện, phòng ngừa sự cố, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Toàn cảnh Lễ ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện năm 2026 trên địa bàn phường Hàm Rồng.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa nhấn mạnh, công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm vận hành hệ thống điện, nhất là trong mùa mưa bão.

Công ty Điện lực Thanh Hóa đề nghị các đơn vị, địa phương và người dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành điện trong việc phát hiện, xử lý các nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện, góp phần hạn chế sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại lễ phát động.

Để phòng ngừa tai nạn, Công ty Điện lực Thanh Hóa khuyến cáo người dân không thả diều, bóng bay hoặc các vật thể bay gần hành lang an toàn lưới điện; không sử dụng dây kim loại làm dây diều; không trèo lên cột điện, trạm điện hoặc tự ý gỡ diều mắc trên đường dây điện; khuyến cáo người dân cần chú ý quan sát, không câu cá cạnh đường dây điện.

Khi phát hiện diều hoặc vật lạ vướng vào lưới điện, người dân cần thông báo ngay cho ngành điện để được hỗ trợ xử lý an toàn.

Ngành điện kêu gọi mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn điện, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và bảo đảm hệ thống điện vận hành ổn định trong mùa hè.

Đại diện lãnh đạo phường Hàm Rồng phát biểu tại lễ ra quân.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm về xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện và chặt dọn cây phòng ngừa sự cố trước mùa mưa bão, tại lễ phát động lãnh đạo UBND phường Hàm Rồng kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, lực lượng chức năng cùng Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia, đồng hành với ngành điện trong công tác giải phóng hành lang an toàn lưới điện; nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình lưới điện cao áp.

Đại diện các hộ dân trên địa bàn cũng cam kết phối hợp với chính quyền địa phương và ngành điện trong việc thực hiện công tác chặt tỉa cây xanh, xử lý các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành lưới điện.

Ông Bùi Xuân Thành, Trưởng Ban An toàn, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc dự lễ ra quân và chỉ đạo công tác giải phóng hành lang an toàn lưới điện.

Theo kế hoạch, từ ngày 18 đến 20/6/2026, các lực lượng sẽ tập trung triển khai cắt tỉa, xử lý cây cối vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện tại nhiều vị trí trên các tuyến đường dây thuộc lộ 488E9.1 và lộ 471E9.57.

Trong đó, trọng tâm là khu vực rừng phòng hộ Hàm Rồng và các khoảng cột có nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành an toàn lưới điện.

Nhân viên Điện lực Hạc Thành - Công ty Điện lực Thanh Hóa chặt tỉa cây vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Các lực lượng tham gia giải phóng hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn phường Hàm Rồng.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã di chuyển đến hiện trường để triển khai các nội dung ra quân theo kế hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, giảm thiểu nguy cơ sự cố, bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn phường Hàm Rồng.

Nguyễn Lương