Phóng viên 16 cơ quan báo chí tìm hiểu hoạt động Công an cơ sở trên địa bàn Thanh Hóa

Sáng 19/3, Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hoá tổ chức chuyến thâm nhập thực tế cho phóng viên 16 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đến các đơn vị Công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá để tác nghiệp, tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục truyền thông CAND phát biểu tại buổi làm việc.

Theo kế hoạch, chuyến thâm nhập thực tế diễn ra từ ngày 19 đến 21/3/2025 tại một số phòng chức năng vừa tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới và các đơn vị Công an cấp xã trên địa bàn các huyện miền núi biên giới và các huyện đồng bằng, ven biển của tỉnh.

Trước khi đến các đơn vị cơ sở để tác nghiệp, sáng 19/3, đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh Công an tỉnh Thanh Hoá và đại diện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an và mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của đợt đi thực tế tại các đơn vị cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục truyền thông CAND nhấn mạnh: Việc các phóng viên thâm nhập địa bàn cơ sở sẽ có điều kiện hiểu rõ hơn về hoạt động của lực lượng Công an cơ sở đang từng ngày giữ gìn ANTT ở cơ sở và thực hiện “4 cùng” với Nhân dân cũng như việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ mới của lực lượng Công an khi tiếp nhận từ các Bộ, ngành. Các phóng viên sẽ có cái nhìn đa chiều và tiếp cận được với nhiều đề tài hay, nhiều mảng màu của cuộc sống, từ đó có nhiều “chất liệu” để sản xuất các tin, bài, phóng sự phản ánh một cách sinh động, đa dạng hoạt động của lực lượng Công an.

Đồng chí Phó Cục trưởng nhấn mạnh, các tác phẩm mà các phóng viên thâm nhập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về đề tài ANTT nhằm hướng tới kỉ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Trên cơ sở đó, đồng chí gợi mở các nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, gồm: Những kết quả sau gần 3 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12- NQ/TW về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Công an tỉnh Thanh Hóa chủ động trong công tác tiếp nhận các nhiệm vụ mới từ các sở, ngành; Kết quả việc thực hiện Đề án số 06/QĐ-TTg của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý và kết quả thực hiện Đề án 3822 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá về xây dựng “Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma tuý” giai đoạn 2024-2025; Việc tinh gọn tổ chức bộ máy và hiệu quả từ việc bố trí Công an chính quy về xã của Công an tỉnh Thanh Hóa...

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đánh giá cao vai trò của công tác truyền thông, tuyên truyền trong bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND nói chung, công tác phòng, chống tội phạm nói riêng. Đồng chí mong muốn trong dịp này, các phóng viên thâm nhập địa bàn sẽ có nhiều bài viết, phóng sự chất lượng, phản ánh chân thực những khó khăn, vất vả và những cố gắng, nỗ lực của lực lượng Công an Thanh Hóa trong công tác bảo đảm ANTT, giữ gìn bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân; đồng thời thẳng thắn góp ý, trao đổi các vấn đề xoay quanh công tác bảo đảm ANTT để góp phần xây dựng Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân.

Trong chuỗi hoạt động thực tế của các phóng viên, Cục Truyền thông CAND đã phối hợp trao 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho hộ gia đình bà Lữ Thị Thiêm ở thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Văn Thiện (CTV)