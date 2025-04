Phong trào thi đua quyết thắng ở Đồn Biên phòng Trung Lý

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, phong trào thi đua quyết thắng của Đồn Biên phòng (ĐBP) Trung Lý (Mường Lát) luôn được giữ vững và trở thành động lực giúp cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên ĐBP Trung Lý, cho biết: Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 7,7km đường biên giới với 4 mốc quốc giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Trên địa bàn xã Trung Lý có 15 bản, trong đó có 11 bản người dân tộc Mông, 4 bản người dân tộc Thái.

Nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua quyết thắng, đảng ủy, ban chỉ huy đơn vị đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác TĐKT và phong trào thi đua quyết thắng. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua; làm tốt công tác giáo dục động cơ, xây dựng quyết tâm, xác định chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị. Công tác khen thưởng được chú trọng, gắn khen thưởng thường xuyên với khen thưởng đột xuất, khen thưởng phong trào thi đua với khen thưởng tổ chức đảng và tổ chức quần chúng hàng năm, tạo sức lan tỏa, khích lệ phong trào thi đua rộng khắp trong toàn đơn vị. Trong đó, chú ý phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tập trung vào những tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... các tổ, trạm công tác ở những nơi khó khăn, gian khổ.

Xác định phong trào thi đua quyết thắng là động lực quan trọng thúc đẩy đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao nên đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng duy trì nghiêm hoạt động tuần tra, kiểm soát và quản lý, bảo vệ biên giới. Làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn công tác của Trung ương, tỉnh, huyện đến công tác. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị số 681-CT/ĐU ngày 8/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về việc phân công đảng viên ĐBP phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới; Đề án “Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025” và triển khai kết luận của Tỉnh ủy và kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về xây dựng mô hình điểm “Bản sáng vùng biên” tại bản Tà Cóm...

Theo đó, năm 2024 và 3 tháng đầu năm 2025, ĐBP Trung Lý đã phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền tập trung 51 buổi với 3.706 lượt người nghe; tuyên truyền lưu động 6 lượt, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, bản 180 giờ. Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc giới và đối ngoại biên phòng, trong đó phối hợp với Đại đội Biên phòng đội 215 (Lào) tổ chức tuần tra song phương được 5 lần với 120 lượt người tham gia của hai bên; tuần tra đơn phương bảo vệ biên giới được 11 lần với 77 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Song song với đó, đơn vị thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 681-CT/ĐU ngày 8/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc phân công đảng viên ĐBP phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới. Trong năm qua, đơn vị đã hỗ trợ 1.020 con ngan, vịt; 5 con lợn cho 19 hộ gia đình với số tiền mua giống là 26 triệu đồng. Tiếp tục đỡ đầu 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm học, mỗi tháng 500.000 đồng/học sinh, trong đó có 1 học sinh nước bạn Lào. Trao kinh phí hỗ trợ Dự án “CBCS quân đội nâng bước em tới trường” cho 18 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và nhận nuôi dưỡng 1 cháu tại đơn vị. Phối hợp với Hội LHPN huyện Mường Lát, Hội LHPN xã Trung Lý, Trung tâm học tập cộng đồng xã Trung Lý tổ chức giảng dạy 2 lớp xóa mù chữ cho 68 hội viên phụ nữ và Nhân dân tại bản Pá Búa, Tà Cóm. Phối hợp kết nối với các tổ chức, cá nhân xây dựng sửa chữa tại điểm trường mầm non bản Khằm 2 với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng... Ngoài ra, nhân dịp các ngày lễ, tết, ngày hội biên phòng toàn dân, đơn vị kết nối với các tổ chức, cá nhân đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, cán bộ địa phương, người có uy tín, người bảo vệ cột mốc, Đại đội Biên phòng đội 215 (ở Lào) với tổng giá trị quà tặng trên 1 tỷ đồng.

Nhằm đảm bảo đời sống cho CBCS đúng chế độ, tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác tăng gia sản xuất được quan tâm, thường xuyên. Năm 2024 tổng thu từ trồng rau, củ, quả các loại đạt 2,4 tấn, tương đương 42,5 triệu đồng, duy trì đàn lợn 10 - 12 con, đàn gà 120 con, tổng nhập bếp ăn đơn vị 1,68 tấn thịt các loại, tương đương 230 triệu đồng, góp phần cải thiện đời sống cho bộ đội.

Với nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều năm qua ĐBP Trung Lý luôn được tặng thưởng danh hiệu thi đua “Đơn vị Quyết thắng” và nhiều bằng khen, giấy khen. Đây là thành quả của sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của CBCS luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Tiến Đông