Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” ở huyện Hậu Lộc

Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” huyện Hậu Lộc lần thứ VII (2019-2024) sẽ diễn ra vào ngày 20 và 21/6, với 117 đại biểu là cựu chiến binh (CCB) tiêu biểu đại diện cho gần 10.000 hội viên trên địa bàn huyện Hậu Lộc tham dự. Đại hội tiến hành tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2024-2029.

Hội CCB xã Đại Lộc tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.

Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Hậu Lộc là huyện ven biển, dân số hơn 180.000 người, với 23 xã, thị trấn. Trong những năm qua, tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; kinh tế phát triển khá, an ninh trật tự - an toàn xã hội được giữ vững; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được nâng lên; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đến nay, huyện Hậu Lộc đã hoàn thành về đích huyện nông thôn mới (NTM). Đóng góp vào sự vào phát triển của quê hương Hậu Lộc có vai trò quan trọng của tổ chức hội CCB các cấp trên địa bàn huyện và các hội viên.

Chi hội CCB thôn Phú Nhi, Hội CCB xã Hưng Lộc với mô hình “Đường cây cựu chiến binh”.

Hiện nay, Hội CCB huyện Hậu Lộc có 25 tổ chức hội cơ sở, trong đó có 23 hội cấp xã, thị trấn và 2 hội trực thuộc cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp. Có 153 chi hội, với 9.436 hội viên, tỷ lệ tập hợp 98,8%, là một trong mười huyện có số hội viên đông nhất tỉnh. Trong 5 năm qua (2019-2024), phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh và không ngừng phát triển, có sức lan tỏa rộng khắp trong CCB và Nhân dân.

Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, các cấp hội CCB huyện Hậu Lộc thực hiện nhiệm vụ hàng đầu là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và Nhân dân, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị - trật tự, an toàn ở cơ sở. Nhiều cán bộ, đảng viên là hội viên CCB được bầu vào các cấp ủy đảng, đại biểu HĐND, đảm nhiệm các chức danh cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã, thị trấn, trưởng thôn, bí thư chi bộ và đảng bộ cơ quan. Toàn huyện có 153 tổ an ninh trật tự, 1.734 tổ an ninh xã hội, phần lớn do hội CCB làm tổ trưởng, tổ phó và tổ viên.

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã trực tiếp góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội phát triển toàn diện. Bình xét thi đua hàng năm có 100% cơ sở hội hoàn thành nhiệm vụ; hội viên CCB gương mẫu đạt 95,8%, gia đình CCB đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” chiếm 95%.

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh và tham gia phát triển kinh tế

Cùng với đó, hội CCB các cấp trên địa bàn huyện Hậu Lộc còn đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB. Với mô hình “5+1” (5 gia đình hội viên khá, giàu tham gia giúp đỡ 1 hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống), góp phần nêu cao vai trò tự chủ về kinh tế hộ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo động lực xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2019 đến nay nhiều mô hình CCB làm kinh tế giỏi, được nhân rộng, phát triển ở 23/23 xã, thị trấn. Đến tháng 6/2024, Hội CCB toàn huyện có 24 trang trại đạt chuẩn, 100 trang trại vừa và nhỏ; 510 hộ kinh doanh dịch vụ...

Hội CCB xã Đa Lộc ra mắt câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế

Các cấp hội đã thành lập 12 câu lạc bộ “CCB, cựu quân nhân giúp nhau làm kinh tế”; tỷ lệ hộ gia đình CCB khá, giàu là 64,2%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%. Có 19 công ty, doanh nghiệp của CCB, cựu quân nhân đang duy trì hoạt động, tạo việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn. Tiêu biểu như công ty của các CCB: Lê Xuân Cường (xã Xuân Lộc); Lê Xuân Lưu, Hoàng Ngọc Chiến (xã Minh Lộc); Hoàng Văn Tăng (xã Hưng Lộc)...; nhiều gia đình hội viên CCB làm kinh tế giỏi, tiêu biểu như gia đình các hội viên Phạm Văn Cử, Phạm Văn Hải, Mai Xuân Thịnh, Trịnh Xuân Khu (xã Phong Lộc); Trương Thị Liên, Lê Văn Tá (xã Tuy Lộc); Hoàng Văn Tăng, Vũ Văn Tụng, Phan Xuân Đảng (xã Hưng Lộc); Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Văn Thạo, Trịnh Tiến Thanh, Hoàng Văn Chiến (xã Tiến Lộc)...

Cán bộ, hội viên CCB thăm xưởng mộc do hội viên CCB xã Ngư Lộc làm chủ.

Trong số những CCB tiêu biểu tham gia phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên CCB ở huyện Hậu Lộc đều biết đến ông Lê Xuân Cường, thôn Đông Hòa, xã Xuân Lộc. Ông Cường lên đường nhập ngũ năm 1982 và trở về địa phương năm 1986, năng động, dám nghĩ, dám làm. Năm 2009 ông thành lập Công ty TNHH Xây dựng Lê Cường. Ông Cường chia sẻ: Kể từ khi thành lập, công ty đã không ngừng phát triển, đến nay tổng nguồn vốn đầu tư hơn 9 tỷ đồng và luôn duy trì số lượng công nhân ngày đêm làm việc trên công trường từ 30 - 35 người, lực lượng này chủ yếu là các đồng chí, đồng đội cùng thời, là các hội viên, con em hội viên CCB của địa phương. Thu nhập bình quân của người lao động từ 6-7 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, tôi luôn tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào do địa phương phát động và các hoạt động nghĩa tình, ủng hộ giúp đỡ các đồng chí hội viên CCB còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Cùng với sự nỗ lực vươn lên của mỗi hội viên CCB, hiện nay các cấp hội CCB đã tập trung chỉ đạo quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay cho hội viên vay vốn sản xuất kinh doanh; phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành chức năng giải quyết các chế độ chính sách cho CCB, cựu quân nhân; xây dựng quỹ nghĩa tình CCB, xóa nhà dột nát cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở...

Các CCB nói chuyện truyền thống cho học sinh trên địa bàn huyện Hậu Lộc. Ảnh:TL

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” còn góp phần tích cực và thực hiện hiệu quả việc giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Hàng năm Hội CCB và đoàn thanh niên các cấp tổ chức ký kết chương trình phối hợp cụ thể; đa dạng các hình thức hoạt động thông qua giao lưu văn hóa, văn nghệ, diễn đàn sinh hoạt tư tưởng, nói chuyện truyền thống; tham gia tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân, cầu siêu tại đài tưởng niệm liệt sỹ địa phương, nghĩa trang liệt sỹ của huyện...

Cán bộ, hội viên CCB và các đoàn thể chung tay bảo vệ môi trường biển, khu dân cư trên địa bàn Hậu Lộc.

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” còn kết hợp chặt chẽ các phong trào thi đua, các cuộc vận động của trung ương, địa phương. Đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với xây dựng “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”, mô hình “1+2” (1 gia đình CCB tuyên truyền, vận động 2 gia đình liền kề về chấp hành thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội). Hội CCB phát động phong trào thi đua “CCB hiến kế, hiến công, hiến đất, ủng hộ tiền chung sức xây dựng nông thôn mới”, “CCB nhận chỉnh trang khu dân cư xanh, sạch, đẹp”; mô hình “đường cây CCB” đã tự trồng và chăm sóc hơn 3.000 cây xanh...

Ông Nguyễn Xuân Ngọ, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Hậu Lộc thăm hỏi, tặng quà của Hội cho CCB Kiều Văn Quyết, xã Hoa Lộc.

Ông Trương Văn Hòa, Chủ tịch Hội CCB huyện Hậu Lộc cho biết: Phát huy thành tích, kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024, trong thời gian tới Hội CCB huyện Hậu Lộc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả hoạt động xã hội, xây dụng tổ chức hội vững mạnh, xứng đáng là đoàn thể chính trị - xã hội, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân. Phấn đấu hàng năm có 100% tổ chức cơ sở hội, cán bộ hội hoàn thành nhiệm vụ; mỗi năm hỗ trợ làm mới 3-4 nhà cho các hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; xây dựng quỹ hội đạt bình quân 1,7 triệu đồng/hội viên; 98,5% trở lên hội viên đạt gương mẫu; tuyên truyền, vận động 23/23 hội CCB các xã, thị trấn thành lập câu lạc bộ “Cựu chiến binh, cựu quân nhân giúp nhau làm kinh tế”... góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 và 2022-2027; không ngừng xây dựng quê hương Hậu Lộc phát triển giàu mạnh, bền vững, văn minh.

Ngọc Huấn