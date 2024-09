Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang thăm, chia buồn với gia đình nạn nhân tử vong do nước cuốn trôi tại huyện Cẩm Thuỷ

Sáng 12/9, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, chia buồn với gia đình nạn nhân Phạm Thị Vui, sinh năm 2005, trú tại Tổ dân phố Đồng Chạ, thị trấn Phong Sơn (Cẩm Thuỷ).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và đoàn công tác thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân Phạm Thị Vui, thị trấn Phong Sơn (Cẩm Thuỷ).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm ngày 12/9, trên đường đi làm từ thị trấn Phong Sơn đến Công ty TNHH Giày PMT đóng trên địa bàn xã Cẩm Ngọc, khi qua tràn Song Nga, xã Cẩm Ngọc, do mưa to, nước chảy mạnh, chị Phạm Thị Vui đã bị nước cuốn trôi. Khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức tìm kiếm, song nạn nhân đã tử vong do đuối nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác chia buồn với mất mát to lớn của gia đình nạn nhân.

Trưa ngày 12/9, sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã ban giao thi thể nạn nhân về cho gia đình mai táng.

Đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng các thành viên đoàn công tác đã chia sẻ với những mất mát to lớn của gia đình người gặp nạn, đồng thời mong muốn các gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân thực hiện mai táng theo phong tục địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu huyện Cẩm Thuỷ cắm biển cảnh báo, cấm người và phương tiện lưu thông qua đập tràn Song Nga - nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Sau khi đi kiểm tra hiện trường đập tràn Song Nga - nơi xảy ra tai nạn của nạn nhân Phạm Thị Vui, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã yêu cầu các cấp chính quyền huyện Cẩm Thuỷ thực hiện lắp biển cảnh báo khu vực này, không cho người và phương tiện qua lại. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình mưa lũ để cảnh bảo, hướng dẫn người dân khi lưu thông, di chuyển, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra trên địa bàn huyện.

Lê Hợi