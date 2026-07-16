Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh viếng nghĩa trang liệt sĩ, tri ân người có công tại Thanh Hóa

Chiều 16/7, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng; thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, cán bộ, nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa và các gia đình chính sách tại phường Đông Quang nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (27/7/1947 - 27/7/2026).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Đại Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác đại biểu Quốc hội.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh thắp hương lên phần mộ liệt sĩ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thắp hương lên phần mộ liệt sĩ.

Đặt vòng hoa, dâng hương lên đài tưởng niệm và từng phần mộ các Anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng các thành viên trong đoàn thành kính tưởng nhớ và bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến của các Anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa - nơi đang chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng và thực hiện chế độ chính sách đối với hơn 218 người, gồm: thương binh, bệnh binh, thương binh bệnh binh tâm thần, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các thương, bệnh binh và người có công. Đồng chí bày tỏ vui mừng khi các thương binh, bệnh binh luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực điều trị, dõi theo sự phát triển của đất nước.

Các thương, bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và nhân viên đã tận tụy, trách nhiệm, dành nhiều tình cảm chăm sóc chu đáo cho các đối tượng chính sách. Đồng chí khẳng định, chăm lo người có công là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, đồng thời là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa và Ban Giám đốc trung tâm tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị và điều dưỡng để người có công có điều kiện sinh hoạt, phục hồi sức khỏe tốt hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tặng quà cho thương, bệnh binh Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà cho thương, bệnh binh Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã tặng quà cho tập thể Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa và trao các suất quà cho các thương, bệnh binh đang điều trị tại đây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dâng hương, tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Trong chương trình công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã đến dâng hương tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển - đảng viên 60 năm tuổi Đảng, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc, đồng thời gửi lời chia buồn, động viên tới gia đình, mong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Ngọc Liếu ở khu đô thị Đông Sơn, phường Đông Quang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Hữu Lục ở tổ dân phố Tràng An, phường Đông Quang.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà cho thương binh Nguyễn Ngọc Liếu.

Đến thăm, tặng quà các gia đình thương binh Nguyễn Hữu Lục và Nguyễn Ngọc Liếu tại phường Đông Quang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến của các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo; đồng thời đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công và gia đình chính sách, góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Lê Hợi