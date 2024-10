Bám sát địa bàn giữ vững an ninh - trật tự

Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT) tại cơ sở, Công an xã Thiết Ống (Bá Thước) đã tăng cường bám sát địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Qua tuyên truyền, người dân đến giao nộp súng cho Công an xã Thiết Ống (Bá Thước).

Thiết Ống là xã miền núi có 15 thôn và 4 phố. Toàn xã có 2.241 hộ dân với 9.369 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Thái, Mường và Kinh cùng sinh sống. Với nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, công an xã đã phân công cán bộ, chiến sĩ bám sát tình hình thôn, phố. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, các đoàn thể chính trị cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân. Công an xã cũng thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, phố thực hiện hiệu quả các mô hình tổ tự quản về ANTT, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở, không để phát sinh trở thành “điểm nóng” về ANTT.

Đại úy Hà Xuân Luyện, Trưởng Công an xã Thiết Ống, cho biết: “Xác định công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân là biện pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, công an xã đã chủ động phối hợp cùng với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã và các thôn, phố thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương”.

Từ đầu năm 2024 đến nay, công an xã đã tổ chức 2.076 lượt tuyên truyền, 10 hội nghị tuyên truyền pháp luật, treo 80 pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các khu dân cư, cơ sở giáo dục trên địa bàn xã; chỉ đạo tổ ANTT dùng loa kéo tuyên truyền pháp luật ANTT, an toàn giao thông lưu động trên 19 thôn, phố. Tiến hành chia sẻ, soạn nội dung các bài tuyên truyền về các loại tội phạm đăng tải trên trang facebook, các hội nhóm zalo của công an xã và Nhân dân 19 thôn, phố, cơ quan, doanh nghiệp và trường học trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phương thức, thủ đoạn, hoạt động của tội phạm để Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa... Cùng với đó, công an xã cũng thường xuyên biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để Nhân dân học tập và làm theo.

Song song với việc làm tốt công tác tuyên truyền, Công an xã Thiết Ống duy trì công tác tuần tra vũ trang phòng ngừa tội phạm và bảo đảm ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ ANTT, an ninh xã hội trong việc nắm chắc tình hình cơ sở, phối hợp với lực lượng công an xã trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Thiết Ống Phạm Phi Mão cho biết: Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở cơ sở, công an xã đã tích cực tham mưu cho đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn. Lực lượng công an xã cũng luôn luôn chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, công an xã là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác. Những thành quả đạt được trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn đã góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín người chiến sĩ công an Nhân dân.

Bài và ảnh: Tiến Đạt