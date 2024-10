Công an huyện Quan Sơn tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm

Trước đây, tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở thị trấn Sơn Lư khá phức tạp do địa bàn rộng, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo. Để chủ động phòng ngừa các loại tội phạm, giữ vững ANTT, Công an thị trấn Sơn Lư đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường thông tin các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để Nhân dân biết và có biện pháp phòng ngừa; thường xuyên tuần tra phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an thị trấn Sơn Lư phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại cơ sở.

Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay Công an thị trấn Sơn Lư đã tiến hành 42 lượt tuần tra khép kín địa bàn với 188 lượt người tham gia; giải tán 15 nhóm thanh, thiếu niên tập trung đông người; phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Quan Sơn đấu tranh xử lý 4 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp tài sản; vận động thu hồi 7 súng tự chế, công cụ hỗ trợ và 1 bộ công cụ kích điện tự chế...

Đến nay tình hình ANTT trên địa bàn thị trấn Sơn Lư có nhiều chuyển biến rõ rệt, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát, số vụ phạm pháp được kéo giảm.

Để công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội đạt kết quả cao, Công an huyện Quan Sơn đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện các kế hoạch, giải pháp bảo đảm ANTT phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương. Chỉ đạo các đội nghiệp vụ tích cực bám sát địa bàn phát hiện, đấu tranh và xử lý các đối tượng vi phạm. Chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; vận động người dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn huyện Quan Sơn xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự (giảm 2 vụ so với cùng kỳ), tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tỷ lệ 100%. Về đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an huyện đã triển khai phương án đấu tranh với tội phạm tại các địa bàn trọng điểm, phát hiện, khởi tố 12 vụ, với 27 đối tượng; lập hồ sơ đưa 7 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Bên cạnh đó, Công an huyện đã trực tiếp xác minh, điều tra, làm rõ 18/23 tin tố giác, tin báo. Quá trình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm bảo đảm đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án trên địa bàn huyện.

Thượng tá Lê Đình Minh, Phó trưởng Công an huyện Quan Sơn, cho biết: Thời gian tới, Công an huyện sẽ tập trung thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Phối hợp thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, đảm bảo tốt công tác quản lý hành chính. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, xây dựng vững chắc thế trận an ninh Nhân dân.

Bài và ảnh: Nguyễn Cường