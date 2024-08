Phát huy vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân

Sau hơn 4 năm thực hiện hợp nhất, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (VH,TT,TT&DL) huyện Bá Thước đã từng bước khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, năng động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, đặc biệt chú trọng đến việc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nhằm chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của Nhân dân trên địa bàn.

Hội thi “Người đẹp trong trang phục dân tộc huyện Bá Thước” năm 2024 trong chương trình Lễ hội Mường Khô năm 2024 do Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Bá Thước tổ chức.

Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình mới, Ban Giám đốc Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện đã nhanh chóng bắt nhịp, duy trì nền nếp hoạt động và xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, những thuận lợi, khó khăn của đơn vị. Trên cơ sở đó, trung tâm chủ động đề ra giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, viên chức phụ trách công tác tuyên truyền luôn tích cực tìm tòi, khai thác các đề tài, xây dựng chuyên mục, đảm bảo chất lượng nội dung các chương trình phát thanh, thời sự truyền hình. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết của tỉnh Thanh Hóa và huyện Bá Thước về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của quê hương, đất nước đến với người dân trên sóng truyền thanh.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện Bá Thước làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Trong đó phải kể đến việc tuyên truyền về Lễ hội Mường Khô 2024 và đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; lễ giao nhận quân năm 2024; kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Bá Thước (18/5/1949 – 18/5/2024); Đại hội MTTQ huyện; Đại hội “Thi đua Quyết thắng” lực lượng vũ trang huyện Bá Thước năm 2024; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bá Thước lần thứ IV và các hoạt động ra quân sản xuất đầu năm; bảo đảm an toàn giao thông và trật tự, an toàn xã hội; phòng chống cháy rừng; bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm... Cùng với đó, Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện còn tham gia Liên hoan văn hóa các dân tộc lần thứ XX và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2024, với chủ đề “Xuân về trên quê Thanh”; Liên hoan văn nghệ dân gian “Phiên chợ vùng cao của đồng bào dân tộc thiểu số 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền trực quan và lưu động; hướng dẫn các xã, đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ; thực hiện tốt các hoạt động du lịch và bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; duy trì hoạt động của thư viện các cấp, thường xuyên mở các phòng đọc sách, báo ở thôn, bản và trường học.

Anh Hà Thế Anh, phóng viên Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện Bá Thước, chia sẻ về công tác nghiệp vụ: Từ khi hợp nhất đến nay, trung tâm đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên các chương trình phát thanh, nhằm kịp thời chuyển tải các vấn đề thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh của đất nước, trong tỉnh và địa phương đến các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, phản ánh phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong 8 tháng năm 2024 đến nay, trung tâm đã tổ chức sản xuất được 76 chương trình phát thanh với 501 tin, bài các loại. Công tác thu, phát lại, tiếp sóng các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa và chương trình do trung tâm sản xuất đạt 3.016 giờ.

Ông Phan Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện Bá Thước, cho biết: "Nhằm phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của Nhân dân, thời gian qua, trung tâm đã lắp đặt trên 100 cụm loa phát thanh cho các thôn, bản, khu phố. Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan cũng được trung tâm đẩy mạnh. Từ đầu năm 2024 đến nay, trung tâm triển khai lắp đặt được 21 cụm tranh tuyên truyền trực quan tại 21 xã, thị trấn; 600m2 panô, áp phích tại 6 cụm tranh tuyên truyền của huyện; 30 băng zôn tuyên truyền; cắm 160 lượt hồng kỳ; 40 cờ phướn Lễ hội Mường Khô và các ngày lễ lớn tại trung tâm huyện Bá Thước. Thời gian tới, trung tâm tiếp tục chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là việc chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; lắp đặt hệ thống thu phát sóng truyền thanh đến các cụm dân cư; nâng cao công suất cũng như tần suất phát thanh để đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của Nhân dân trong huyện".

Bài và ảnh: Tiến Đạt