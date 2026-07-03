Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động các nguồn lực góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Sáng 3/7, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các Ủy viên, Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vạn Lộc thảo luận tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; Dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các ý kiến thống nhất cao với nội dung báo cáo và các dự thảo trình tại hội nghị. Đồng thời bổ sung, làm rõ thêm những mặt đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2026 là rất lớn. Yêu cầu MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục cụ thể hóa, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động cần tiếp tục đổi mới theo hướng thực chất, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm như vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; sắp xếp thôn, tổ dân phố; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong công tác giám sát, phản biện xã hội, MTTQ các cấp cần tập trung vào những chính sách tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân, thực hiện giám sát theo tinh thần “rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”; tổ chức hiệu quả hoạt động “Tháng nghe dân nói”; tiếp tục kiện toàn ban công tác mặt trận ở khu dân cư, ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; phát huy vai trò của các hội đồng tư vấn, tổ tư vấn và đội ngũ chuyên gia.

Đối với công tác an sinh xã hội, MTTQ các cấp cần triển khai hiệu quả các hoạt động cứu trợ, tháng cao điểm “Vì người nghèo”; huy động nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với các trường hợp phát sinh mới, đồng thời hỗ trợ nhà ở cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đồng chí cũng yêu cầu MTTQ các cấp khẩn trương triển khai chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; cụ thể hóa Đề án sắp xếp các hội quần chúng, sớm kiện toàn tổ chức, nhân sự để các hội hoạt động ổn định; hướng dẫn các xã, phường thực hiện việc sắp xếp theo quy định. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả “Cổng Mặt trận số”, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng chí đề nghị MTTQ các cấp phối hợp tổ chức các hoạt động tri ân thiết thực, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban MTTQ tỉnh.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban MTTQ tỉnh; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lê Hợi